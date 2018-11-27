У Стамбулі починається Синод Вселенського патріархату щодо томосу для України

Ілюстративне фото (patriarchate.org)

Передбачається, що Синод затвердить текст томосу про автокефалію для України

У Стамбулі (Туреччина) сьогодні, 27 листопада, розпочинається Синод Вселенського патріархату, на якому ймовірно буде затверджено текст томоса для України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію головного секретаріату Синоду Вселенського патріархату.

Повідомляється, що Синод триватиме до 29 листопада. Передбачається, що за його підсумками буде названа точна дата проведення Об'єднавчого архієрейського собору, на якому буде створена єдина автокефальна українська церква.

Нагадаємо, спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що Об'єднавчий собор відбудеться на початку грудня. За його словами, заплановано проведення собору в Києві.

Зазначимо, раніше предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що якщо українську церкву визнають автокефальною, то в країні більше не буде Москви і "московського духа".

"Ця ідея приводить в тремтіння Москву, тому що, якщо українську церкву визнають автокефальною, то це означає, що Москви в Україні не буде, не буде "московського духа", - підкреслив Філарет і додав, що росіяни не можуть бути братами українцям, якщо вони "не люблять землю, яка їх годує".