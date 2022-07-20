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"Лише один крок зробить нас ворогами". ЗСУ терміново звернулися до військ Білорусі

Фото: ЗСУ терміново звернулися до військ Білорусі (mil.in.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України звернулися до вояків Білорусі із закликом не вступати у війну на боці російських окупантів. Білоруську армію просять не виконувати злочинні накази командування і зробити правильний вибір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення, оппубліковане Управлінням стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Залишайтеся вдома. Не виконуйте злочинні накази. Не робіть наші народи ворогами. Ваше майбутнє і майбутнє ваших дітей залежить тільки від вас самих", - йдеться у відеозверненні.

Нагадаємо, Білорусь продовжила військові навчання поблизу кордонів Україна мінімум до 23 липня.

Водночас через загрозу вторгнення білоруських військ у північній частині України тривають заходи щодо посилення оборони і вдосконаленню рівня захисту кордонів.

Згідно з даними Міноборони України, Білорусь проводить навчання і ряд інформаційних операцій, які можуть бути ознаками готовності до можливого вторгнення в Україну.

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Збройні сили УкраїниБілорусьВійна в Україні