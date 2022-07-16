ЗСУ мінують прикордонні ділянки через загрозу вторгнення з боку Білорусі

У Північній операційній зоні продовжуються заходи з підсилення оборони та вдосконалення рівня захисту кордонів. Ситуація повністю контролюється Збройними силами України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування об'єднаних сил ЗСУ у Facebook .

"Наші оборонці щодня і щоночі виконують заходи з укріплення оборонних позицій. Зокрема збільшують кількість мінно-вибухових загороджень та їх щільність на загрозливих напрямках", - сказав командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами командувача, на даний час на всіх без виключення ділянках даної місцевості обстановка повністю контролюється ЗСУ, підрозділами інших військових формувань та правоохоронних органів.

Як зазначив Наєв, особлива увага приділяється покращенню системи комплексного вогневого ураження противника, системам протитанкового вогню та протиповітряної оборони.

За його словами, всі задіяні до виконання завдань військовослужбовці та органи військового управління готові до адекватного реагування на загрози з будь-якого напрямку.