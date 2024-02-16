Всесторонняя поддержка и не только. Что Франция пообещала Украине в договоре о гарантиях

Украина и Франции, подписывая сегодняшнее соглашение, подтвердили свою солидарность в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Этим соглашением Украина и Франция углубят свое сотрудничество и партнерство, основанные на их общих интересах по защите международного правопорядка, мира и основополагающих свобод и прав человека.

Основными составляющими долгосрочных обязательств по безопасности, взятых Францией в отношении Украины в рамках этого соглашения, являются:

предоставление всесторонней помощи Украине для защиты и восстановления ее территориальной целостности в ее международно признанных границах, а также экономического восстановления и реконструкции;

предотвращение, активное сдерживание и меры, которые должны быть приняты, в отношении любой новой агрессии со стороны Российской Федерации;

поддержка интеграции Украины в европейские и евроатлантические институты, в частности путем поддержки вступления Украины в ЕС и оперативной совместимости с НАТО.

Сотрудничество в сфере безопасности

Франция будет оказывать военную и гражданскую помощь, чтобы Украина могла оградить свои суверенитет, независимость и территориальную целостность от агрессии со стороны Российской Федерации.

Кроме того, соглашение также включает сотрудничество в области:

стратегической коммуникации и борьбы с иностранным вмешательством и манипулированием информацией;

кибербезопасности;

защиты критической инфраструктуры;

разведки и контрразведки;

борьбы с опасной организованной преступностью.

Сотрудничество в случае будущего вооруженного нападения

В случае будущего российского вооруженного нападения, по просьбе одного из участников соглашения, страны в течение 24 часов проведут консультации по определению мер, необходимых для противодействия или сдерживания агрессии.

При таких обстоятельствах и в соответствии со своими обязательствами Франция предоставит Украине:

скорую и длительную помощь в сфере безопасности,

современную военную технику во всех сферах в соответствии с потребностями и экономической помощью.

А также будет налагать на Россию расходы, в том числе экономические, и консультироваться с Украиной по поводу ее потребностей в осуществлении ее права на самооборону.

Сотрудничество в области военной и оборонной промышленности

Участники соглашения вместе с другими партнерами Украины будут работать над тем, чтобы обеспечить способность украинских Сил безопасности и обороны полностью восстановить территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ с 1991 года, а также повысить устойчивость Украины таким образом, чтобы она была достаточной для сдерживания и обороны от будущих нападений.

В частности, в 2024 году Франция предоставит до 3 миллиардов евро дополнительной помощи.

В целом Франция будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение десяти лет действия этого соглашения.

Кроме этого, страны также будут совместно работать над усилением защиты передаваемых технологий и прав интеллектуальной собственности.

К тому же, Франция будет работать со своей оборонной промышленностью и Украиной для укрепления цепи поставок критически важных материалов, необходимых для производства боеприпасов и другого приоритетного оружия.

Сотрудничество в гражданской сфере

Соглашение о гарантиях безопасности предусматривает, что Франция будет стремиться продолжать длительную поддержку, которая предоставляется Украине, в частности в сферах:

транспорта,

энергетики,

сельского хозяйства,

водоснабжение,

гуманитарного разминирования,

критической инфраструктуры,

цифровых технологий,

жилищного хозяйства,

здравоохранения.

Кроме того, Франция продолжит оказание гуманитарной помощи для удовлетворения неотложных потребностей украинского населения в условиях вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации.

Сотрудничество в гражданской сфере также включает:

поддержку программы реформ в Украине,

восстановление Украины,

компенсацию потерь и ущерба, причиненного российской агрессией,

введение санкций против агрессора.

Участники будут осуществлять это сотрудничество в соответствии со своими международными и национальными обязательствами, а также в соответствии с европейскими обязательствами Франции.

Это соглашение действует в течение десяти лет с даты его подписания. Однако в случае, если Украина станет членом НАТО до окончания срока действия этого соглашения, участники примут решение о его дальнейшем статусе.

Соглашение о гарантиях безопасности

Напомним, сегодня, 16 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию.

Он встретился с президентом Эммануэлем Макроном. Лидеры подписали соглашение о гарантиях безопасности для нашей страны.

Подобное соглашение Украина сегодня заключила с Германией. Более подробно о документе - в материале РБК-Украина.

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