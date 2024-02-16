Всесторонняя поддержка и не только. Что Франция пообещала Украине в договоре о гарантиях

Сегодня, 16 февраля, украинский президент Владимир Зеленский совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.
Украина и Франции, подписывая сегодняшнее соглашение, подтвердили свою солидарность в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Этим соглашением Украина и Франция углубят свое сотрудничество и партнерство, основанные на их общих интересах по защите международного правопорядка, мира и основополагающих свобод и прав человека.
Основными составляющими долгосрочных обязательств по безопасности, взятых Францией в отношении Украины в рамках этого соглашения, являются:
Франция будет оказывать военную и гражданскую помощь, чтобы Украина могла оградить свои суверенитет, независимость и территориальную целостность от агрессии со стороны Российской Федерации.
Кроме того, соглашение также включает сотрудничество в области:
В случае будущего российского вооруженного нападения, по просьбе одного из участников соглашения, страны в течение 24 часов проведут консультации по определению мер, необходимых для противодействия или сдерживания агрессии.
При таких обстоятельствах и в соответствии со своими обязательствами Франция предоставит Украине:
А также будет налагать на Россию расходы, в том числе экономические, и консультироваться с Украиной по поводу ее потребностей в осуществлении ее права на самооборону.
Участники соглашения вместе с другими партнерами Украины будут работать над тем, чтобы обеспечить способность украинских Сил безопасности и обороны полностью восстановить территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ с 1991 года, а также повысить устойчивость Украины таким образом, чтобы она была достаточной для сдерживания и обороны от будущих нападений.
В частности, в 2024 году Франция предоставит до 3 миллиардов евро дополнительной помощи.
В целом Франция будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение десяти лет действия этого соглашения.
Кроме этого, страны также будут совместно работать над усилением защиты передаваемых технологий и прав интеллектуальной собственности.
К тому же, Франция будет работать со своей оборонной промышленностью и Украиной для укрепления цепи поставок критически важных материалов, необходимых для производства боеприпасов и другого приоритетного оружия.
Соглашение о гарантиях безопасности предусматривает, что Франция будет стремиться продолжать длительную поддержку, которая предоставляется Украине, в частности в сферах:
Кроме того, Франция продолжит оказание гуманитарной помощи для удовлетворения неотложных потребностей украинского населения в условиях вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации.
Сотрудничество в гражданской сфере также включает:
Участники будут осуществлять это сотрудничество в соответствии со своими международными и национальными обязательствами, а также в соответствии с европейскими обязательствами Франции.
Это соглашение действует в течение десяти лет с даты его подписания. Однако в случае, если Украина станет членом НАТО до окончания срока действия этого соглашения, участники примут решение о его дальнейшем статусе.
Напомним, сегодня, 16 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию.
Он встретился с президентом Эммануэлем Макроном. Лидеры подписали соглашение о гарантиях безопасности для нашей страны.
Подобное соглашение Украина сегодня заключила с Германией. Более подробно о документе - в материале РБК-Украина.
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