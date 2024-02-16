Всебічна підтримка і не тільки. Що Франція пообіцяла Україні в угоді про гарантії

Сьогодні, 16 лютого, український президент Володимир Зеленський спільно з президентом Франції Еммануелем Макроном підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між двома країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.
Україна та Франції, підписуючи сьогоднішню угоду, підтвердили свою солідарність в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України. Цією угодою Україна та Франція поглиблять свою співпрацю і партнерство, які ґрунтуються на їхніх спільних інтересах щодо захисту міжнародного правопорядку, миру та основоположних свобод і прав людини.
Основними складовими довгострокових безпекових зобов’язань, взятих Францією щодо України в межах цієї угоди, є:
Франція надаватиме військову та цивільну допомогу, щоб Україна могла захистити свої суверенітет, незалежність і територіальну цілісність від агресії з боку Російської Федерації.
Крім того, угода також включає співпрацю у сфері:
У разі майбутнього російського збройного нападу, на прохання одного з учасників угоди, країни протягом 24 годин проведуть консультації для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії.
За таких обставин та відповідно до своїх зобов’язань, Франція надасть Україні:
А також накладатиме на Росію витрати, зокрема економічні, та консультуватиметься з Україною щодо її потреб у здійсненні її права на самооборону.
Учасники угоди разом з іншими партнерами України працюватимуть над тим, щоб забезпечити здатність українських Сил безпеки та оборони повністю відновити територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів з 1991 року, а також підвищити стійкість України таким чином, щоб вона була достатньою для стримування та оборони від майбутніх нападів.
Зокрема у 2024 році Франція надасть до 3 мільярдів євро додаткової допомоги.
Загалом Франці продовжуватиме надавати підтримку Україні впродовж десяти років дії цієї угоди.
Крім цього країни також спільно працюватимуть над посиленням захисту переданих технологій та прав інтелектуальної власності.
До того ж Франція працюватиме зі своєю оборонною промисловістю та Україною для зміцнення ланцюга постачань критично важливих матеріалів, необхідних для виробництва боєприпасів та іншої пріоритетної зброї.
Угода про гарантії безпеки передбачає, що Франція прагнутим
е продовжувати тривалу підтримку, яка надається Україні, зокрема у сферах:
Крім цього, Франція продовжить надання гуманітарної допомоги для задоволення нагальних потреб українського населення в умовах збройної агресії з боку Російської Федерації.
Співробітництво в цивільній сфері також містить:
Учасники здійснюватимуть цю співпрацю відповідно до своїх міжнародних та національних зобов’язань, а також відповідно до європейських зобов’язань Франції.
Ця угода є чинною протягом десяти років з дати її підписання. Однак, у випадку, якщо Україна стане членом НАТО до закінчення строку дії цієї угоди, учасники ухвалять рішення щодо її подальшого статусу.
Нагадаємо, сьогодні, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції.
Він зустрівся з президентом Еммануелем Макроном. Лідери підписали угоду щодо гарантій безпеки для нашої країни.
Подібну угоду Україна сьогодні уклала з Німеччиною. Більш детально про документ - у матеріалі РБК-Україна.
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