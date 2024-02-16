Всебічна підтримка і не тільки. Що Франція пообіцяла Україні в угоді про гарантії

Україна та Франції, підписуючи сьогоднішню угоду, підтвердили свою солідарність в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України. Цією угодою Україна та Франція поглиблять свою співпрацю і партнерство, які ґрунтуються на їхніх спільних інтересах щодо захисту міжнародного правопорядку, миру та основоположних свобод і прав людини.

Основними складовими довгострокових безпекових зобов’язань, взятих Францією щодо України в межах цієї угоди, є:

надання всебічної допомоги Україні для захисту та відновлення її територіальної цілісності в її міжнародно визнаних кордонах, а також економічного відновлення та відбудови;

запобігання, активне стримування та заходи, які мають бути вжиті, стосовно будь-якої нової агресії з боку Російської Федерації;

підтримка інтеграції України до європейських та євроатлантичних інституцій, зокрема шляхом підтримки вступу України до ЄС та оперативної сумісності з НАТО.

Співпраця у сфері безпеки

Франція надаватиме військову та цивільну допомогу, щоб Україна могла захистити свої суверенітет, незалежність і територіальну цілісність від агресії з боку Російської Федерації.

Крім того, угода також включає співпрацю у сфері:

стратегічної комунікації та боротьби з іноземним втручанням і маніпулюванням інформацією;

кібербезпеки;

захисту критичної інфраструктури;

розвідки та контррозвідки;

боротьби з небезпечною організованою злочинністю.

Співпраця у випадку майбутнього збройного нападу

У разі майбутнього російського збройного нападу, на прохання одного з учасників угоди, країни протягом 24 годин проведуть консультації для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії.

За таких обставин та відповідно до своїх зобов’язань, Франція надасть Україні:

швидку та тривалу допомогу у сфері безпеки,

сучасну військову техніку в усіх сферах відповідно до потреб та економічну допомогу.

А також накладатиме на Росію витрати, зокрема економічні, та консультуватиметься з Україною щодо її потреб у здійсненні її права на самооборону.

Співробітництво в галузі військової та оборонної промисловості

Учасники угоди разом з іншими партнерами України працюватимуть над тим, щоб забезпечити здатність українських Сил безпеки та оборони повністю відновити територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів з 1991 року, а також підвищити стійкість України таким чином, щоб вона була достатньою для стримування та оборони від майбутніх нападів.

Зокрема у 2024 році Франція надасть до 3 мільярдів євро додаткової допомоги.

Загалом Франці продовжуватиме надавати підтримку Україні впродовж десяти років дії цієї угоди.

Крім цього країни також спільно працюватимуть над посиленням захисту переданих технологій та прав інтелектуальної власності.

До того ж Франція працюватиме зі своєю оборонною промисловістю та Україною для зміцнення ланцюга постачань критично важливих матеріалів, необхідних для виробництва боєприпасів та іншої пріоритетної зброї.

Співробітництво в цивільній сфері

Угода про гарантії безпеки передбачає, що Франція прагнутим е продовжувати тривалу підтримку, яка надається Україні, зокрема у сферах:

транспорту,

енергетики,

сільського господарства,

водопостачання,

гуманітарного розмінування,

критичної інфраструктури,

цифрових технологій,

житлового господарства,

охорони здоров’я.

Крім цього, Франція продовжить надання гуманітарної допомоги для задоволення нагальних потреб українського населення в умовах збройної агресії з боку Російської Федерації.

Співробітництво в цивільній сфері також містить:

підтримку програми реформ в Україні,

відновлення України,

компенсацію втрат та збитків, завданих російською агресією,

введення санкцій проти агресора.

Учасники здійснюватимуть цю співпрацю відповідно до своїх міжнародних та національних зобов’язань, а також відповідно до європейських зобов’язань Франції.

Ця угода є чинною протягом десяти років з дати її підписання. Однак, у випадку, якщо Україна стане членом НАТО до закінчення строку дії цієї угоди, учасники ухвалять рішення щодо її подальшого статусу.

Угода про гарантії безпеки

Нагадаємо, сьогодні, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції.

Він зустрівся з президентом Еммануелем Макроном. Лідери підписали угоду щодо гарантій безпеки для нашої країни.

Подібну угоду Україна сьогодні уклала з Німеччиною. Більш детально про документ - у матеріалі РБК-Україна.

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