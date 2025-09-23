RU

"Все вражеское сгорает": ГУР показало, как в течение недели уничтожало силы РФ на передовой

Иллюстративное фото: ГУР показало, как в течение недели уничтожало силы РФ на передовой (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украинские разведчики в течение недели проводили ряд спецопераций на передовой. Была уничтожена техника и личный состав врага.

Спецназовцы подразделений активных действий ГУР МО Украины на Лиманском направлении и Запорожском фронте "раздают огонь из всех имеющихся средств и уничтожают российских захватчиков в пыль и пепел".

В ведомстве сообщили, что на обнародованном видео зафиксированы "успешные эпизоды филигранной боевой работы воинов ГУР за прошедшую неделю".

По данным разведки, под ударом украинских спецназовцев оказалась вражеская боевая техника и средства ПВО, логистические линии и укрытия противника, а также российские дроны различных типов.

"Все вражеское - очень хорошо вспыхивает и сгорает", - подчеркнули в сообщении.

Напомним, на днях украинская разведка впервые в истории уничтожила два вражеских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Это произошло во временно оккупированном Крыму.

По данным ГУР, 21 сентября на территории временно оккупированного Крыма мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" поймали два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка".

 

Недавно наша разведка опубликовала перехваченный разговор оккупантов с родственниками, где речь шла о потерях в так называемых "мясных штурмах".

