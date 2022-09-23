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Все, чем может помочь Северная Корея России - это корейцами, - ГУР

Новина українською →
Пятница 23 сентября 2022 15:24
Все, чем может помочь Северная Корея России - это корейцами, - ГУР Фото: Ким Чен Ын и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук, Юлия Акимова

Северная Корея не способна удовлетворить запросы по поводу вооружения властей России в полном объеме и все, чем КНДР может помочь - это самими корейцами.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие".

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, КНДР может помочь России своими жителями в качестве дармовой рабочей силы.

"Северная Корея может помочь, в первую очередь, корейцами. Но не в военном контексте, а как рабочая сила. Что касается прямой военной помощи, какая бы публичная риторика разными авторитарными режимами не распространялась, они также обращают внимание на санкционную политику", - заявил он.

В то же время страны ОДКБ не смогли оказать поддержку РФ и командировать на украинский фронт свои армии. Те кадровые военные других национальностей, которых ловят Вооруженные силы Украины на территории нашей страны, служат в ВС России.

"Пока что говорить о системном сотрудничестве Таджикистана или Кыргызстана в кадровых вопросах с Россией мы не можем. Но поиски длятся, я думаю, география может расширяться", - добавил Юсов.

Напомним, ранее в ГУР заявили, что Россия пытается выкупить у стран Центральной Азии советские боеприпасы.

Почему Россия просит помощи у Ирана и КНДР, в интервью РБК-Украина объяснил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, российская т.н. "вторая армия мира" просчиталась в обеспечении ресурсами, начав полномасштабное вторжение в Украину.

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