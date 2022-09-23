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Все, чим може допомогти Північна Корея Росії – це корейцями, - ГУР

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П'ятниця 23 вересня 2022 15:24
Все, чим може допомогти Північна Корея Росії – це корейцями, - ГУР Фото: Кім Чен Ин та Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук, Юлія Акимова

Північна Корея не здатна задовольнити запити щодо озброєння влади Росії в повному обсязі і все, чим може допомогти КНДР - це самими корейцями.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю".

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, КНДР може допомогти Росії своїми жителями як дармова робоча сила.

"Північна Корея може допомогти насамперед корейцями. Але не у військовому контексті, а як робоча сила. Щодо прямої військової допомоги, яка б публічна риторика різними авторитарними режимами не поширювалася, вони також звертають увагу на санкційну політику", - заявив він.

Водночас країни ОДКБ не змогли надати підтримку РФ і командувати на український фронт свої армії. Ті кадрові військові інших національностей, яких ловлять Збройні сили України на території нашої країни, служать у ЗС Росії.

"Поки що говорити про системну співпрацю Таджикистану або Киргизстану в кадрових питаннях з Росією ми не можемо. Але пошуки тривають, я думаю, географія може розширюватися", - додав Юсов.

Нагадаємо, раніше у ГУР заявили, що Росія намагається викупити у країн Центральної Азії радянські боєприпаси.

Чому Росія просить допомоги в Ірану та КНДР, в інтерв'ю РБК-Україна пояснив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, російська т.зв. "друга армія світу" прорахувалася у забезпеченні ресурсами, розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну.

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