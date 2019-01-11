У ЗС Франції підтвердили загибель 2 пілотів військового літака

Фото: Флоранс Парлі (flickr.com Kévin Veau)

У результаті катастрофи загинули капітан Баптіст Ширіє та лейтенант Одреу Мішелон

Міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі підтвердила загибель двох офіцерів військово-повітряних сил у результаті катастрофи літака Mirage 2000D, яка сталася у середу, 9 січня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

Вказано, що у результаті катастрофи загинули капітан Баптіст Ширіє та лейтенант Одреу Мішелон.

"Результати пошукової операції літака Mirage 2000D, зв'язок з яким було втрачено зранку середи, на жаль, призвели до підтвердження загибелі двох членів екіпажу", - зазначила Парлі.

Повідомляється також, що ці військові служили на авіаційній базі Нансі-Оше на сході Франції.

Так, відносно причин катастрофи нині триває розслідування.

Як писало РБК-Україна раніше, більше сотні рятувальників і поліцейських шукають у французьких горах двох пілотів і винищувач "Міраж-2000", який зник 9 січня біля швейцарського кордону.

Нагадаємо, 9 січня у Франції в гористій місцевості департаменту Юра пропав винищувач "Міраж-2000", на борту літака знаходилися дві людини. Префектура департаменту почала операцію з пошуку зниклого літака. Літак вилетів з авіабази Нансі-Очей.

Потім уламки винищувача "Міраж-2000" виявили в департаменті Юра.