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В ВС Франции подтвердили гибель 2 пилотов военного самолета

Новости » Происшествия    11.01.2019 - 12:00
В ВС Франции подтвердили гибель 2 пилотов военного самолета
Фото: Флоранс Парли (flickr.com Kévin Veau)

В результате катастрофы погибли капитан Баптист Шири и лейтенант Одре Мишелон

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли подтвердила гибель двух офицеров военно-воздушных сил в результате катастрофы самолета Mirage 2000D, которая произошла в среду, 9 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Указано, что в результате катастрофы погибли капитан Баптист Шири и лейтенант Одре Мишелон.

"Результаты поисковой операции самолета Mirage 2000D, связь с которым была потеряна утром среды, к сожалению, привели к подтверждению гибели двух членов экипажа", - отметила Парли.

Сообщается также, что эти военные служили на авиационной базе Нанси-Оше на востоке Франции.

Так, относительно причин катастрофы сейчас идет расследование.

Как писало РБК-Украина ранее, более сотни спасателей и полицейских ищут во французских горах двух пилотов и истребитель "Мираж-2000", который исчез 9 января возле швейцарской границы.

Напомним, 9 января во Франции в гористой местности департамента Юра пропал истребитель "Мираж-2000", на борту самолета находились два человека. Префектура департамента начала операцию по поиску пропавшего самолета. Самолет вылетел с авиабазы Нанси-Очей.

Затем обломки истребителя "Мираж-2000" обнаружили в департаменте Юра.

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