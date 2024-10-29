Спасла десятки жизней на войне. Чем сейчас занимается парамедик Юлия "Тайра" Паевская

Юлия "Тайра" Паевская стала одной из первых парамедиков во время АТО, а ее курс по тактической медицине помог спасти сотни жизней украинских военных. Во время полномасштабного вторжения женщина помогала раненым в блокадном Мариуполе, откуда позже попала в плен к россиянам.

РБК-Украина рассказывает о том, где сейчас "Тайра" и чем занимается.

Что известно о Юлии "Тайре" Паевской

Юлия "Тайра" Паевская – парамедик, военнослужащая, командир подразделения "Ангелы Тайры" и эвакуационного отделение 61-го военного мобильного госпиталя.

Родилась Юлия в Киеве в 1968 году. Ее воспитывали бабушка и дедушка, который был ветераном Второй мировой. С шести лет она занималась спортом. Окончила Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. В течение 20 лет преподавала айкидо, имеет 5-й дан (степень) этого боевого искусства. В настоящее время возглавляет федерацию айкидо "Мутокукай Украина".

До 2014 года "Тайра" занималась художественной керамикой и книжной графикой. Когда начались первые стычки во время Революции Достоинства, она помогала раненым и так стала парамедиком Евромайдана. Паевская с детства умела оказывать медицинскую помощь, уже в 1 классе школьная медсестра, которая прошла Вторую мировую, научила "Тайру" накладывать повязки.

"Меня дедушка так воспитывал, что защищать свой народ – это высшая честь для человека, поэтому когда это все началось (протесты во время Революции Достоинства", – Ред), то я пошла делать то, чему меня учил дед. Война для меня началась на Майдане", – рассказывала в одном интервью "Тайра".

Юлия "Тайра" Паевская подписала контракт с ВСУ в 2018 году (фото: Instagram/paevska)

Уже в марте 2014 года она начала преподавать тактическую медицину, через две недели она составила свой курс на основе американских, европейских и натовских материалов.

"У нас практиковали старые советские системы. Они классные, но в лучшем случае времен Второй мировой. Их не очень усовершенствовали. Я нарыла в интернете все, что могла найти – с англоязычного, франкоязычного, проработала это все и составила курс", – рассказывала Паевская.

В апреле Юлия поехала парамедиком на Донбасс, со временем собрала эвакуационную команду "Ангелы Тайры". За первые 5 лет преподавания тактической медицины, ее курсом овладели почти 8 тысяч людей, а ее команда спасла около 500 бойцов.

Сама же Паевская спасла десятки бойцов на Светлодарском направлении в 2016 году и возле села Широкино в 2020 году. В 2018 году Юлия подписала контракт с ВСУ и возглавила эвакуационное отделение 61-го мобильного военного госпиталя в Мариуполе. На одной из боевых задач "Тайра" получила травму, в результате которой ей заменили оба тазобедренных сустава на протезы.

"Тайра" во время Революции Достоинства (фото с ресурса novynarnia.com)

Параллельно с военным делом "Тайра" также занималась политической деятельностью. В 2015 году она была кандидатом в депутаты Киевского городского совета, а в 2019 году баллотировалась в нардепы от партии "Голос". Уже в следующем году она стала кандидатом в депутаты Киевского городского совета от партии "Демократична сокира".

В 2018 году Юлия выиграла золотую медаль по плаванию и бронзу по стрельбе из лука на международных спортивных соревнованиях "Ігри Нескорених", а в 2020 году она была единственной женщиной, которая попала в национальную сборную на этих же соревнованиях.

Юлия замужем за мастером боевых искусств Вадимом Пузановым, у супругов есть дочь.

"Тайра" на службе (фото: Instagram/paevska)

Как "Тайра" попала в плен и пережила его

После начала полномасштабного вторжения "Тайра" в Мариуполе оказывала первую помощь раненым, как военным, так и гражданским, доставляла их в больницы. В то время она уже не была военнослужащей ВСУ. 16 марта Юлию и водителя реанимобиля россияне задержали на блокпосте в поселке Мангуш во время проезда "зеленым коридором", открытым для гражданских.

Оккупанты обвинили "Тайру" по "расстрельной" статье, морально давили и говорили, что у нее шансов на выживание 1%. Ее держали в СИЗО в Донецке в камере с еще 21 женщиной.

"Отношение было ужасное. Кормили более-менее, умереть от голода не получится. Но в последнюю неделю нам даже мыла не дали", – вспоминала потом Паевская.

В плену "Тайра" провела три месяца, ее освободили 17 июня 2022 года.

"Тайра" в Мариуполе в начале марта 2022 года (фото: Instagram/paevska)

В первую неделю после освобождения Юлии к ней позвонил принц Гарри, который является соучредителем "Ігор Нескорених". В 2021 году он передал "Тайре" нагрудную камеру, чтобы она сняла материалы для фильма от Netflix о мотивирующих людей.

В начале полномасштабного вторжения она успела снять свою работу парамедикиней в Мариуполе. Накануне плена она передала флешку с записями полицейскому, а тот дал карточку журналистам "Ассошиэйтед Пресс". Они провезли ее через 15 российских блокпостов и уже в мае опубликовали часть кадров. Видео "Тайры" из Мариуполя можно просмотреть по ссылке. Не рекомендуем к просмотру уязвимым людям!

"Тайра" вскоре после освобождения из плена (фото: Instagram/paevska)

Где сейчас "Тайра" и чем занимается

После освобождения из плена в 2022 году "Тайра" вместе с общественной активисткой Данной Яровой основали благотворительный фонд "Украинский Фонд "Мечта". Он занимается 1,5 тыс. семей пленных, погибших и пропавших без вести военных и гражданских.

Буквально через месяц после освобождения "Тайра" приняла участие во Втором саммите первых леди и джентльменов, где призвала прилагать все усилия, чтобы вернуть украинских пленных домой. А уже в сентябре она рассказала об ужасах плена Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В этом же году "Тайра" приняла участие в "Іграх Нескорених", где выиграла две золотые медали и одну бронзовую.

"Мне каким-то чудом удалось завоевать две золотые медали – по плаванию на 50 и 100 м в свободном стиле, и бронзу по пауэрлифтингу. Безусловно, это заслуга наших звездных тренеров, вашей поддержки и чрезвычайно мощной помощи британцев и американцев, за что им безграничная благодарность", – написала Юлия в соцсетях.

"Тайра" на "Іграх Нескорених" (фото: Instagram/paevska)

Сейчас Паевская пишет биографическую книгу с художественными экскурсами и воспоминаниями о войне и плене. При этом признается, что работа над книгой продвигается с трудом.

"Каждый раз как рассказываю о пленении на зарубежных форумах – нуждаюсь во времени на восстановление. Это поймут те, кто был в плену россиян. Это как глубокая рана – требует много времени на заживление", – недавно делилась в соцсетях "Тайра".

На днях Паевская присоединилась к инициативе "Письма в свободный Крым". Она прочла письмо украинской правозащитницы, журналистки Ирины Данилович, которую в оккупированном Крыму приговорили к 7 годам колонии общего режима и штрафа за то что та якобы носила взрывное устройство.

Также Паевская поддерживает волонтерское сборы и разнообразные акции, направленные на помощь армии.

"Тайра" и Жадан (фото: Instagram/paevska)

"Тайра" с волонтерами возле эвакуационного фронтового автомобиля, который возили на показ в 5 городов в Великобритании (фото: Instagram/paevska)

"Все обстрелы россиян преследуют цель сломать наше сознание, психологическую устойчивость. Это способ массовой пытки целого народа, ведь россияне терпят поражение, пытаясь одолеть нас силой на поле боя. Зато они уже давно ведут боевые действия на поле боли. Далее психологическое давление будет усиливаться. Будут новые методы воздействия, чтобы вызвать у нас животный ужас, сформировать рефлексы покорности", – написала "Тайра" в начале сентября.

В том же посту она призвала украинцев быть решительными, объединяться и направлять свои силы в поддержку армии.

"Тайра" призывает украинцев направить все свои силы в помощь армии (фото: Instagram/paevska)

Добавим, что "Тайра" получила ряд наград за военную и волонтерскую деятельность, а именно: государственное отличие "За гуманитарное участие в антитеррористической операции", орден "Народный Герой Украины", нагрудный "Знак почета" и медаль "Защитнику Отечества".

В 2022 году она вошла в список "100 женщин" от BBC, в 2023 году получила международную награду "Самая храбрая женщина мира" от Государственного департамента США.