Пошел на фронт ради мести россиянам. Где сейчас режиссер и военный Олег Сенцов

Известный режиссер Олег Сенцов, бывший политзаключенный РФ еще в 2022 году стал на защиту Украины. В составе 47-й бригады ОМбр он прошел тяжелые бои на южном и восточном направлениях фронта.

РБК-Украина рассказывает о том, где сейчас Олег Сенцов и чем занимается.

Что известно об Олеге Сенцове

Олег Сенцов – известный кинорежиссер, сценарист, общественный активист, писатель и военнослужащий.

Родился Олег в Симферополе в 1976 году, учился в Киевском национальном экономическом университете. В 2008 году стал соучредителем компании "Край Кинема", в том же году снял учебный короткометражный фильм "Великолепный день для рыбки-бананки". В 2012 году вышел его первый полнометражный фильм "Гамер". Лента получила премию Гильдии киноведов и кинокритиков на фестивале "Дух огня".

В 2013 году в Одессе Сенцов выиграл премию за проект фильма "Носорог", но мировая премьера ленты состоялась только в 2021 году в рамках 78-го Венецианского кинофестиваля, а в Украине его презентовали в феврале 2022 года. "Носорог" получил ряд номинаций и наград на престижных премиях. Права на его показ сразу купила компания Netflix.

Олег Сенцов (фото Getty Images)

Во время Революции Достоинства Олег присоединился к протестам. После российской аннексии Крыма он неоднократно ездил в родной Симферополь. Там он помогал всем необходимым украинским военным, которые еще находились на полуострове. Также он пытался провести митинги "За единую страну".

10 мая 2014-го его задержали российские силовики и обвинили в терроризме. Он с сообщниками вроде бы как планировал установить взрывные устройства возле мемориала "Вечного огня" и памятника Ленину. Во время "допроса" ФСБ пытались выбить признание из Сенцова.

"Меня начали бить ногами, руками, дубинками, лежа и сидя. Когда я отказывался говорить, начали применять удушение. Меня душили пакетами. Душили 4 раза. Они угрожали изнасиловать меня дубинкой, вывезти в лес и там закопать. Часа через четыре они устали, и повезли меня на обыск", – вспоминал потом Сенцов.

Сразу после задержания режиссера за его освобождение выступили ряд украинских и российских деятелей культуры, а также Европейская киноакадемия. Во многих городах проходили акции в поддержку режиссера.

Акции в поддержку Олега Сенцова (фото: РБК-Украина)

В начале августа 2015 года международный правозащитный центр "Мемориал" признал Сенцова политзаключенным. Через несколько недель после этого в РФ режиссера приговорили к 20 годам лишения свободы, наказание он должен был отбывать в колонии строгого режима.

По словам Сенцова, российские следователи пытались с ним договорится и назначить 7 лет заключения вместо 20, если он даст показания против руководства Майдана.

Борьба украинских и международных правозащитников продолжалась несколько лет, Олег в знак протеста незаконному осуждению объявил голодовку. За 145 дней он похудел на 20 кг, после чего из-за состояния здоровья был вынужден остановить прекратить протест. Сенцова вернули в Украину только 7 сентября 2019 года, его обменяли на российских преступников.

Сенцов во время освобождения из российского заключения (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

После освобождения Олег активно занялся творчеством. Уже в 2019 году он совместно с Ахтемом Сеитаблаевым снял полнометражный фильм "Номера", а через два года презентовал "Носорога". Также вышли его книги в переводе на украинский язык "Хроніка одного голодування. 4 з половиною кроки", "Другу також важко придбати".

В 2021 году у Олега родилась дочь от журналистки Юлии Бабич, но отношения у пары не сложились. С первой женой Аллой, которая поддержала аннексию Крыма и осталась жить на полуострове, у режиссера есть дочь и сын. В июле 2022 года Сенцов женился на Веронике Вельч, в декабре того же года у супругов родился сын.

Олег Сенцов и Вероника Вельч (фото: facebook.com/veronika.vlech)

Олег с младшим сыном в свой день рождения в 2023 году (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Как режиссер попал на фронт

После начала полномасштабного вторжения Олег Сенцов присоединился к рядам ВСУ, через некоторое время он стал командиром штурмовой роты 47 ОМбр. На фронте получил позывной "Ґрунт". В многочисленных интервью режиссер признается, что одной из главных мотиваций пойти на фронт стало желание отомстить россиянам за 5 лет плена.

Сенцов участвовал в боях на южном направлении, в частности в Херсонской и Запорожской областях, потом воевал в Бахмуте, Авдеевке, Часовом Яре и других горячих точках фронта на востоке Украины. В июне 2023 года попал под страшный обстрел и чуть не погиб.

"Это был очередной тяжелый день нашего наступления. Мы заняли определенный нашей роте рубеж, хотя и понесли потери. Нашу машину подбили, но мы с экипажем смогли вылезть. Война за нашу землю продолжается", –написал тогда военный.

В июле того же года он получил контузию, а через несколько недель снова попал под обстрел, его ранило обломком, но травма не была тяжелой.

Летом 2023 года Сенцов получил звание младший лейтенант.

Олег Сенцов летом 2022 года (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Сенцов с побратимами (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Сенцов на боевой задаче под Херсоном (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Где сейчас Олег Сенцов и чем занимается

Сейчас Олег продолжает служить в 47-й бригаде и выполнять боевые задания в горячих точках фронта.

"Из тех людей, с которыми я начинал службу в 47-й бригаде в первом батальоне, сейчас в строю вероятно меньше 10 человек, может чуть больше. Кто-то двухсотый, кто-то – трехсотый, кто-то списался, кто-то перевелся. Людей, с которыми я начинал, почти не осталось", – рассказывает режиссер.

Время от времени Сенцов делится фронтовыми историями со своими подписчиками. В августе этого года он рассказал о том, как вместе с побратимами взяли россиян в плен.

"У меня много ярости против россиян и абсолютно безразличен к ним, как к пленным. Для меня они только обменный фонд за который можно вытащить наших из вражеской тюрьмы", – написал тогда военный.

Сенцов на фронте в 2024 году (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Кроме военной службы Олег продолжает заниматься творчеством. В частности, в мае этого года состоялась мировая премьера его документальной ленты "Реал". Этот фильм он снял на камеру GoPro, находясь на передовой.

"Это видео не является полноценным фильмом в классическом его понимании, это скорее материал о войне, но дающий истинное ощущение какая она", – заявил режиссер.

Летом во время первого заграничного отпуска режиссер сам представил свою ленту на фестивале в Карловых Варах, а накануне премьеры встретился с чешским президентом Петром Павелом.

"Считаю, что сейчас критически важно, чтобы разговор об Украине продолжался, потому что это основа нашей поддержки, а также, чтобы появлялось понимание того, в каких бесчеловечных условиях мы боремся с врагом. Это нужно не только людям за границей, но и нам самим, чтобы перестать прятаться в мире грез и иллюзий", – написал Сенцов.

19 октября в киевском кинотеатре "Октябрь" состоялся показ фильма "Реал".

Сенцов с супругой на встрече с чешским президентом Петром Павелом (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Сенцов не раз публично заявлял, что все мужчины в Украине должны быть готовы встать на защиту государства.

"Я не знаю, когда закончится война. Этого наверняка никто не знает. Но я точно знаю, что сейчас война продолжается. И украинцы должны быть готовы к тому, что завтра она не завершится. Одержим мы победу через год, через 10 лет или через какой-то другой срок – мне неизвестно. Но все мы должны быть стойкими и готовыми бороться за эту победу", – заявляет Сенцов.

При этом он предполагает, что победа может быть не военной, поэтому украинцам нужно быть готовым к этому.

"Пока Россия существует в той форме, что сейчас, эта война будет продолжаться. У нас была активная фаза в 2014-15 годах, тогда фронт стал до 2022-му. Потом снова два-три года активной войны, сейчас линия фронта мало двигается. Мы можем прийти к условному Минску-3, но из этого война не закончится и Россия будет продолжать быть проблемой, пока не распадется", – говорит военный.

Олег Сенцов (фото: facebook.com/oleg.sentsov)