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Пошел на фронт ради мести россиянам. Где сейчас режиссер и военный Олег Сенцов

Четверг 24 октября 2024 15:31
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Пошел на фронт ради мести россиянам. Где сейчас режиссер и военный Олег Сенцов Олег Сенцов (фото: facebook.com/oleg.sentsov)
Автор: Василина Копытко

Известный режиссер Олег Сенцов, бывший политзаключенный РФ еще в 2022 году стал на защиту Украины. В составе 47-й бригады ОМбр он прошел тяжелые бои на южном и восточном направлениях фронта.

РБК-Украина рассказывает о том, где сейчас Олег Сенцов и чем занимается.

Что известно об Олеге Сенцове

Олег Сенцов – известный кинорежиссер, сценарист, общественный активист, писатель и военнослужащий.

Родился Олег в Симферополе в 1976 году, учился в Киевском национальном экономическом университете. В 2008 году стал соучредителем компании "Край Кинема", в том же году снял учебный короткометражный фильм "Великолепный день для рыбки-бананки". В 2012 году вышел его первый полнометражный фильм "Гамер". Лента получила премию Гильдии киноведов и кинокритиков на фестивале "Дух огня".

В 2013 году в Одессе Сенцов выиграл премию за проект фильма "Носорог", но мировая премьера ленты состоялась только в 2021 году в рамках 78-го Венецианского кинофестиваля, а в Украине его презентовали в феврале 2022 года. "Носорог" получил ряд номинаций и наград на престижных премиях. Права на его показ сразу купила компания Netflix.

Пошел на фронт ради мести россиянам. Где сейчас режиссер и военный Олег СенцовОлег Сенцов (фото Getty Images)

Во время Революции Достоинства Олег присоединился к протестам. После российской аннексии Крыма он неоднократно ездил в родной Симферополь. Там он помогал всем необходимым украинским военным, которые еще находились на полуострове. Также он пытался провести митинги "За единую страну".

10 мая 2014-го его задержали российские силовики и обвинили в терроризме. Он с сообщниками вроде бы как планировал установить взрывные устройства возле мемориала "Вечного огня" и памятника Ленину. Во время "допроса" ФСБ пытались выбить признание из Сенцова.

"Меня начали бить ногами, руками, дубинками, лежа и сидя. Когда я отказывался говорить, начали применять удушение. Меня душили пакетами. Душили 4 раза. Они угрожали изнасиловать меня дубинкой, вывезти в лес и там закопать. Часа через четыре они устали, и повезли меня на обыск", – вспоминал потом Сенцов.

Сразу после задержания режиссера за его освобождение выступили ряд украинских и российских деятелей культуры, а также Европейская киноакадемия. Во многих городах проходили акции в поддержку режиссера.

Пошел на фронт ради мести россиянам. Где сейчас режиссер и военный Олег СенцовАкции в поддержку Олега Сенцова (фото: РБК-Украина)

В начале августа 2015 года международный правозащитный центр "Мемориал" признал Сенцова политзаключенным. Через несколько недель после этого в РФ режиссера приговорили к 20 годам лишения свободы, наказание он должен был отбывать в колонии строгого режима.

По словам Сенцова, российские следователи пытались с ним договорится и назначить 7 лет заключения вместо 20, если он даст показания против руководства Майдана.

Борьба украинских и международных правозащитников продолжалась несколько лет, Олег в знак протеста незаконному осуждению объявил голодовку. За 145 дней он похудел на 20 кг, после чего из-за состояния здоровья был вынужден остановить прекратить протест. Сенцова вернули в Украину только 7 сентября 2019 года, его обменяли на российских преступников.

Пошел на фронт ради мести россиянам. Где сейчас режиссер и военный Олег СенцовСенцов во время освобождения из российского заключения (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

После освобождения Олег активно занялся творчеством. Уже в 2019 году он совместно с Ахтемом Сеитаблаевым снял полнометражный фильм "Номера", а через два года презентовал "Носорога". Также вышли его книги в переводе на украинский язык "Хроніка одного голодування. 4 з половиною кроки", "Другу також важко придбати".

В 2021 году у Олега родилась дочь от журналистки Юлии Бабич, но отношения у пары не сложились. С первой женой Аллой, которая поддержала аннексию Крыма и осталась жить на полуострове, у режиссера есть дочь и сын. В июле 2022 года Сенцов женился на Веронике Вельч, в декабре того же года у супругов родился сын.

Пошел на фронт ради мести россиянам. Где сейчас режиссер и военный Олег СенцовОлег Сенцов и Вероника Вельч (фото: facebook.com/veronika.vlech)

Пошел на фронт ради мести россиянам. Где сейчас режиссер и военный Олег СенцовОлег с младшим сыном в свой день рождения в 2023 году (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Как режиссер попал на фронт

После начала полномасштабного вторжения Олег Сенцов присоединился к рядам ВСУ, через некоторое время он стал командиром штурмовой роты 47 ОМбр. На фронте получил позывной "Ґрунт". В многочисленных интервью режиссер признается, что одной из главных мотиваций пойти на фронт стало желание отомстить россиянам за 5 лет плена.

Сенцов участвовал в боях на южном направлении, в частности в Херсонской и Запорожской областях, потом воевал в Бахмуте, Авдеевке, Часовом Яре и других горячих точках фронта на востоке Украины. В июне 2023 года попал под страшный обстрел и чуть не погиб.

"Это был очередной тяжелый день нашего наступления. Мы заняли определенный нашей роте рубеж, хотя и понесли потери. Нашу машину подбили, но мы с экипажем смогли вылезть. Война за нашу землю продолжается", –написал тогда военный.

В июле того же года он получил контузию, а через несколько недель снова попал под обстрел, его ранило обломком, но травма не была тяжелой.

Летом 2023 года Сенцов получил звание младший лейтенант.

Пошел на фронт ради мести россиянам. Где сейчас режиссер и военный Олег СенцовОлег Сенцов летом 2022 года (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Пошел на фронт ради мести россиянам. Где сейчас режиссер и военный Олег СенцовСенцов с побратимами (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Пошел на фронт ради мести россиянам. Где сейчас режиссер и военный Олег СенцовСенцов на боевой задаче под Херсоном (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Где сейчас Олег Сенцов и чем занимается

Сейчас Олег продолжает служить в 47-й бригаде и выполнять боевые задания в горячих точках фронта.

"Из тех людей, с которыми я начинал службу в 47-й бригаде в первом батальоне, сейчас в строю вероятно меньше 10 человек, может чуть больше. Кто-то двухсотый, кто-то – трехсотый, кто-то списался, кто-то перевелся. Людей, с которыми я начинал, почти не осталось", – рассказывает режиссер.

Время от времени Сенцов делится фронтовыми историями со своими подписчиками. В августе этого года он рассказал о том, как вместе с побратимами взяли россиян в плен.

"У меня много ярости против россиян и абсолютно безразличен к ним, как к пленным. Для меня они только обменный фонд за который можно вытащить наших из вражеской тюрьмы", – написал тогда военный.

Пошел на фронт ради мести россиянам. Где сейчас режиссер и военный Олег СенцовСенцов на фронте в 2024 году (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Кроме военной службы Олег продолжает заниматься творчеством. В частности, в мае этого года состоялась мировая премьера его документальной ленты "Реал". Этот фильм он снял на камеру GoPro, находясь на передовой.

"Это видео не является полноценным фильмом в классическом его понимании, это скорее материал о войне, но дающий истинное ощущение какая она", – заявил режиссер.

Летом во время первого заграничного отпуска режиссер сам представил свою ленту на фестивале в Карловых Варах, а накануне премьеры встретился с чешским президентом Петром Павелом.

"Считаю, что сейчас критически важно, чтобы разговор об Украине продолжался, потому что это основа нашей поддержки, а также, чтобы появлялось понимание того, в каких бесчеловечных условиях мы боремся с врагом. Это нужно не только людям за границей, но и нам самим, чтобы перестать прятаться в мире грез и иллюзий", – написал Сенцов.

19 октября в киевском кинотеатре "Октябрь" состоялся показ фильма "Реал".

Пошел на фронт ради мести россиянам. Где сейчас режиссер и военный Олег СенцовСенцов с супругой на встрече с чешским президентом Петром Павелом (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Сенцов не раз публично заявлял, что все мужчины в Украине должны быть готовы встать на защиту государства.

"Я не знаю, когда закончится война. Этого наверняка никто не знает. Но я точно знаю, что сейчас война продолжается. И украинцы должны быть готовы к тому, что завтра она не завершится. Одержим мы победу через год, через 10 лет или через какой-то другой срок – мне неизвестно. Но все мы должны быть стойкими и готовыми бороться за эту победу", – заявляет Сенцов.

При этом он предполагает, что победа может быть не военной, поэтому украинцам нужно быть готовым к этому.

"Пока Россия существует в той форме, что сейчас, эта война будет продолжаться. У нас была активная фаза в 2014-15 годах, тогда фронт стал до 2022-му. Потом снова два-три года активной войны, сейчас линия фронта мало двигается. Мы можем прийти к условному Минску-3, но из этого война не закончится и Россия будет продолжать быть проблемой, пока не распадется", – говорит военный.

Пошел на фронт ради мести россиянам. Где сейчас режиссер и военный Олег СенцовОлег Сенцов (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

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При подготовке публикации использовали материалы: страницу Олега Сенцова в Facebook, Википедию, интервью "Армии ТВ".

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