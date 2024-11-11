Спасла более 200 бойцов. Где сейчас Яна Зинкевич, которая основала "Госпитальеров"

Что известно о Яне Зинкевиче

Яна Зинкевич – украинская медик-доброволец, военнослужащая и политическая деятельница, основательница и командир медицинского батальона "Госпитальеры".

Родилась Яна в 1995 году в Ровно, окончила Ровенский Учебно-воспитательный комплекс "Коллегиум". Дальше планировала поступить в медицинский университет, но отложила свою мечту до 2017 года, тогда она стала студенткой Государственной медицинской академии Днепра.

На войну Яна ушла в 18-летнем возрасте, как только Россия начала вторжение на Донбасс в 2014 году.

"Я активно приобщалась к участию в протестах на Майдане. Тогда у нас "Правым сектором" руководил Саша Белый и он говорил, что на нас нападет Россия. Нас тогда уже активно готовили – были прыжки с парашута, копания окопов, ориентировка и другие полезные навыки для войны. Поэтому, как только это все началось, в первой же группе из 60 человек из Ровно я отправилась на фронт", – рассказывала потом Яна.

Яна Зинкевич (фото: facebook_com_yana_hospitallers)

Яна также признавалась, что когда попала на передовую, то перед ней предстало много вызовов.

"Тогда женщин на фронте были единицы. У нас в подразделении было несколько и то они преимущественно работали на тыловых должностях. Мне пришлось бороться за уважение к себе у каждого отдельного человека, потому что быть командиром в 18-летие – это очень сложно", – рассказывала Зинкевич.

За период активной фазы АТО в 2014-2015 годах Яна спасла более 200 раненых солдат. За свой вклад в борьбу против врагов она получила орден "За заслуги" III степени, орден "За спасение жизни" и орден "Народный герой".

Яну наградили многочисленными орденами (фото: Яна_Зинкевич_facebook_com_yana_hospitallers)

В декабре 2015 года автомобиль медицинского батальона "Госпитальеры" на трассе Дниро-Донецк попал в аварию. Зинкевич вылетела из машины, получив тяжелые травмы, в том числе перелом позвоночника. Яна провела несколько месяцев в больнице, с тех пор она передвигается на колесном кресле.

Вместе с Зинкевичем в аварию попал ее заместитель Максим Кораблев, но сильно не травмировался. В 2016 году они поженились и в октябре того же года у них родилась дочь. Но через несколько дней после родов Максим ушел из семьи.

В 2019 году Яна пошла в политику, стала нардепкой от партии "Европейская солидарность". Ее выбрали секретарем комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в Верховной Раде Украины IX созыва. Также она является Председателем комитета по военной медицине.

В 2021 году Яна Зинкевич была одной из 36 украинок, которые стали прообразом украинской серии кукол "Барби" "Barbie: Женщины Украины". В 2023 году журнал Time внес ее в ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных людей, которые меняют будущее мира.

Яна с побратимами во время ротации в зоне АТО (фото: Яна_Зинкевич_facebook_com_yana_hospitallers)

Как Яна создала "Госпитальеров"

6 июля 2014 года прошли ожесточенные бои за Карловку и Пески. В многочисленных интервью Зинкевич потом признавалась, что во время российских атак в тот день она себе пообещала, если выживет, то создаст медицинское подразделение. Обещания она сдержала. Свое подразделение она назвала в честь средневекового ордена госпитальеров.

Медицинский батальон занимается оказанием первой помощи военным и гражданским в зоне проведения боевых действий. Госпитальерские экипажи осуществляют эвакуацию, стабилизацию и транспортировку раненых из красной зоны в стабпункты или прифронтовые госпитали или больницы.

Девиз "Госпитальеров" "Ради каждой жизни". Батальон не получает поддержки от государства, он функционирует исключительно благодаря помощи волонтеров и благотворителей.

"Наша миссия состоит в оказании медицинской помощи прямо на поле боя, часто в условиях, где любой момент может быть критическим для экипажа. Госпитальеры – это не просто медики, а настоящие добровольцы войны", – писала в соцсетях недавно Яна.

Сейчас на фронте работает более 360 парамедиков "Госпитальеров". За 10 лет своей деятельности они осуществили более 18 тысяч эвакуаций, кроме этого, еще 7 500 выездов сделал эвакуационный автобус "Австрийка".

Добавим, что по состоянию на лето этого года, 26 госпитальеров погибли в зоне боевых действий, 7 попали в плен, 4 пропали без вести, еще более 200 получили ранения.

Также "Госпитальеры" регулярно проводят медико-тактические подготовки, на которых дают знания, которые помогут выжить в экстренных случаях в гражданской жизни.

Яна на Марше защитников Украины в 2019 году (фото: Википедия)

Где сейчас Яна Зинкевич и чем занимается

Яна продолжает быть начальницей Медицинского управления и реабилитации Украинской добровольческой армии, а также командиром Медицинского батальона "Госпитальеры".

В своих соцсетях она регулярно постит информацию о сборах на нужды подразделения и призывает украинцев донатить.

"Мой путь на войну начался очень давно. Когда осмысливаю это сейчас, то становится даже немного странно, ведь я посвятила борьбе треть жизни в свободном государстве. Сегодня я понимаю, что свобода очень дорого стоит и силы, которые мы привлекли к выполнению нашей миссии, очень мощные", – заявляла Яна.

В июне этого года Яна вышла замуж. Ее избранник – разведчик Илья, с которым она познакомилась во время ротационного выезда на передовую. Пара до бракосочетания была в отношениях в течение 7 лет. Яна признавалась, что после тяжелой травмы не верила, что обретет новую любовь. По ее словам, у мужа очень хорошие отношения с ее дочерью Богданой, девочка считает его своим отцом.

Яна с дочерью Богданой (фото: Instagram/Яна Зинкевич)

Периодически тяжелая травма Яны дается в знаки и сейчас. В начале июня Зинкевич сообщала своим подписчикам о том, что ей сделали операцию, в октябре она снова поделилась фото из больничной палаты.

"Операция 2.0. Теперь путь к выздоровлению длинный", – написала Яна в соцсетях.

Яна после операции в октябре (фото: Instagram/Яна Зинкевич)