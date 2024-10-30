Прошла плен, будучи беременной. Как сейчас живет боевой медик Марьяна Мамонова

Одна из самых щемящих историй, которая растрогала украинцев во время войны – это история боевого медика Марьяны Момоновой, которая беременной попала в плен в Мариуполе и повела там более полугода.

РБК-Украина рассказывает о том, как сейчас живет Марьяна Мамонова и чем занимается.

Что известно о Марьяне Мамоновой

Марьяна родилась в 1991 году в поселке Млынове Ровенской области. Сначала училась в Тернопольском медицинском университете им. Горбачевского, потом – в Киевской военно-медицинской академии.

К армии Мамонова присоединилась в 2018 году. Во время АТО прошла четыре ротации, была начальницей медицинской службы 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной морской бригады.

В начале полномасштабного вторжения была на позициях в селе Широкино, расположенном в 20 км от Мариуполя. Позже оказалась в окруженном Мариуполе на металлургическом заводе имени Ильича. Женщина там оказывала помощь раненым, выезжала на медицинскую эвакуацию.

"На войне у женщин срабатывает материнский инстинкт, который стремится сохранить жизнь чьего-то сына, брата, мужа и вернуть их какой-то другой женщине", – рассказывает Марьяна.

Марьяна Мамонова (фото: mariasha_mamonova)

Перед началом великой войны Марьяна с мужем Василием, военнослужащим 12-й бригады Национальной гвардии, планировали ребенка. Но о своей беременности первенцем женщина узнала в середине марта, когда уже велись полномасштабные боевые действия.

"Совершенно случайно у меня с собой оказался тест на беременность. Я не была готова, что он будет положительным. От шока я начала плакать. Это был микс эмоций – что же я буду делать и в то же время была радость от того, что стану мамой", – рассказывала впоследствии Марьяна.

В начале апреля 2022 года Мамонова вместе с морпехами своей бригады попала в российский плен. Ее направили в Оленевку, что на оккупированном Донбассе.

Марьяна во время службы (фото: mariasha_mamonova)

О российском плене и возвращении домой

Марьяна пробыла в плену более полугода. Все это время россияне морально давили на женщину, убеждали, что ее не обменяют, поскольку она не боевая единица, что Украине она уже не нужна.

"Тяжелее всего было выдержать первые два месяца. Нас охраняли с собаками, там был военный "беркут", который говорил, что мы особенно опасны. А были и такие, что отправляли меня в клетку, закрывали, и передо мной ели яблоко, или еще что-то там. А мне так хотелось тогда есть", – рассказывала Мамонова.

До 6-го месяца беременности женщина спала на полу в камере, дальше – на одной кровати с еще одной пленницей.

"Будучи уже на 9 месяце, мне стало страшно, что рожать придется в ДНР. Я понимала, что никто не придет на мою выписку, никто не поздравит с рождением ребенка, не подарит цветы, и самое страшное, не заберет меня домой. Я сама", – призналась женщина.

По словам Мамоновой, она была готова идти домой хоть пешком, главное, чтобы ребенок родился в Украине.

"Хотя за 6,5 месяца плена я не боялась уже тюрьмы или подобных мест. Я боялась, что у меня заберут моего ребенка – ту маленькую частичку, которая давала мне силы не сдаться и не падать духом", – вспоминает Мамонова.

Марьяну обменяли 21 сентября 2022 года, а уже через 4 дня она родила здоровую девочку Анну-Марию.

"Мое возвращение домой было тяжелым и длительным процессом, над которым работала вся страна и, наверное, весь мир. Люди, которых я не знаю, но которые были неравнодушны к моей истории. Люди, которых я не знаю, сделали для меня так много – вы вернули нас домой. Находясь в плену, я не знала что за меня и моего ребенка, вы столько всего проделали", – писала Марьяна в соцсетях.

Марьяна во время обмена пленными (фото из открытых источников)

Как сейчас живет и чем занимается Марьяна Мамонова

Сейчас Марьяна живет во Львове, воспитывает дочь и ведет активную общественную деятельность. Летом этого года женщина основала благотворительный фонд, деятельность которого направлена на помощь бывшим пленным женщинам, военнослужащим и женам погибших защитников.

В рамках фонда действует два проекта: HealMe, направленный на психологическую реабилитацию женщин, которые прошли плен. Второй проект – пакет малыша. Будущим мамам передают все необходимые вещи для ухода за новорожденными.

"Для меня это очень важные направления, поскольку я знаю как тяжело женщинам, вернувшимся из плена адаптироваться и жить в социуме, как тяжело женщинам, у которых беременность проходит в страхе и тревоге за своего мужа и ребенка. Эти направления стали для меня не только делом, но и моей миссией, которые полны эмоций и любви", – рассказывает Марьяна.

Марьяна семьей (фото: mariasha_mamonova)

Также Марьяна принимает участие в различных благотворительных проектах. В частности, недавно присоединилась к инициативе "Воины-супергерои", где рассказывает деткам о своем опыте боевого медика, пребывании в Мариуполе и плену. А также объясняет малышам, как правильно реагировать на военных, имеющих ампутации конечностей.

"В современном мире и в сегодняшних реалиях мы должны приспосабливаться к обстоятельствам, возникающим вследствие полномасштабного вторжения. Наши детки – это наша надежда, поэтому мы должны собственным примером воспитывать в них искренние человеческие качества, такие как: поддержка, понимание, милосердие", – говорит Марьяна.

Марьяна во время встречи с детьми (фото: mariasha_mamonova)

Сейчас Марьяна открыла сбор на 360 тыс. грн в рамках проекта "Пакеты малыша" для женщин-военнослужащих и просит всех неравнодушных присоединиться к помощи.

"Сейчас мы собираем на 20 пакетов для новорожденных детей женщин военнослужащих", – рассказывает Марьяна.

Также женщина периодически делится со своими подписчиками фото и видео двухлетней дочери, которая уже ходит в садик, а также часто сопровождает свою маму в поездках, даже зарубежных. Марьяна признается, что быть мамой – тяжелая "работа", но ей нравится.

Марьяна с дочерью (фото: mariasha_mamonova)