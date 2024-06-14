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Основательница медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич вышла замуж (фото)

Украина, Пятница 14 июня 2024 15:57
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Основательница медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич вышла замуж (фото) Основательница медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич (фото: facebook.com/yana.hospitallers)
Автор: Юлия Гаюк

Основательница и командир медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич вышла замуж. Фотографии с торжественной церемонии она опубликовала в своих социальных сетях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook Яны Зинкевич.

"Новый этап жизни после 7 лет жизни вместе", - подписала снимок Яна.

Основательница медицинского батальона &quot;Госпитальеры&quot; Яна Зинкевич вышла замуж (фото)

Основательница медбата "Госпитальеры" Яна Зинкевич вышла замуж (фото: facebook.com/yana.hospitallers)

Что известно о Яне Зинкевиче

Яна родилась в Ровно, до 2014 года готовилась к поступлению в медицинский университет. В конце концов окончила Государственную медицинскую академию Днепра.

В 2015 году на трассе Днепро-Донецк автомобиль медицинского батальона "Госпитальеры" попал в ДТП. Автомобиль перевернулся семь раз. За рулем был заместитель Зинкевич Максим Кораблев, который не получил повреждений.

Сама Яна вылетела из машины, получила полный перелом позвоночника, переломы половины ребер и ключицы, повреждение внутренних органов, контузию сердца и легких.

В результате аварии девушка получила инвалидность и передвигается на кресле колесном.

Позже Кораблев сделал предложение Яне во время прямого эфира на канале "1+1". А руководительница "Госпитальеров" сообщила о беременности уже на четвертом месяце.

31 октября 2016 года Яна родила дочь Богдану, но через несколько дней после родов Кораблев бросил семью. Яна Зинкевич воспитывает дочь самостоятельно.

Основательница медицинского батальона &quot;Госпитальеры&quot; Яна Зинкевич вышла замуж (фото)

Яна Зинкевич с дочерью Богданой (фото: hinstagram.com/yana_zinkevych)

В 2019 году Яну избрали народным депутатом. В том же году она возглавила новосозданную комиссию по вопросам ветеранов в Верховной Раде. Зинкевич также избрали секретарем комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в ВР IX созыва.

В 2023 году Яна Зинкевич вошла в ежегодный рейтинг Time 100 Next, который определяет самых влиятельных людей, меняющих будущее мира.

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