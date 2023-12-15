ВСП отстранил двух судей Киевского апелляционного суда, подозреваемых в коррупции

ВРП частично удовлетворила ходатайство заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и временно до 30 января 2024 года отстранила двух судей Киевского апелляционного суда от осуществления правосудия в связи с привлечением их к уголовной ответственности.

По мнению следствия, судьи могут незаконно влиять на органы досудебного расследования, суд и других участников уголовного производства, искусственно создавать доказательства невиновности.

Что известно о деле

Напомним, что 29 ноября НАБУ и САП разоблачили четырех судей Киевского апелляционного суда на получении взятки в размере 35 тысяч долларов за принятие "нужного" решения.

По данным источников РБК-Украина, фигурантами дела являются судьи Юрий Слива, Виктор Глиняный, Игорь Паленик, Вячеслав Дзюбин.

По версии следствия, один из судей Киевского апелляционного суда предложил удовлетворить жалобу об отмене ареста имущества частного общества. Речь идет об имуществе "Мотор-Сичи" по делу экс-директора предприятия Вячеслава Богуслаева, а именно воздушные суда.

Уже 30 ноября четырем судьям Киевского апелляционного суда сообщили о подозрении. Высший совет правосудия (ВСП) дал согласие на их содержание под стражей.

ВАКС 5 декабря избрал меру пресечения судье Игорю Паленику и Юрию Сливе. Их арестовали с возможностью выйти в залог.

8 декабря еще одному фигуранту дела о коррупции в Киевском апелляционном суде избрали меру пресечения. Судья Виктор Глиняный был арестован с возможностью внесения залога.