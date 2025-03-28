ВСП разрешил арест судей из Одесской области за содействие побегу военнообязанных

Во время заседания в пятницу, 28 марта, Высший совет правосудия 28 марта единогласно согласовал содержание под стражей судей, которые способствовали незаконному выезду военнообязанных. Речь о судьях Белгород-Днестровского суда Валентина Заверюхи и Сергея Савицкого.

"Решение принято по результатам рассмотрения соответствующего представления заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко", - говорится в заявлении ВСП.

Судьи помогали уклонистам выезжать за границу

РБК-Украина, со ссылкой на источники, писало о том, что в Одесской области правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая работала внутри судебной системы и помогала военнообязанным мужчинам избегать мобилизации и незаконно выезжать за границу.

Организатором схемы следствие считает действующего председателя суда Валентина Заверюху.

Вместе с ним в состав организованной группы входили адвокат Станислав Клименко, а также двое судей этого же суда - экс-глава Александр Боярский и судья Сергей Савицкий.

Их действия квалифицированы по статьям Уголовного кодекса Украины, в частности по: