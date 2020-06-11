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Під час буревію у Львіській області загинула жінка

Новини » Надзвичайні події     11.06.2020 - 23:55
Під час буревію у Львіській області загинула жінка
Фото: буревій (twitter.com/0312ua)

Дерево впало на будинок, в якому перебувала жінка

У Брюховичах неподалік Львова під час буревію загинула жінка - на будинок, в якому вона перебувала, впало дерево. За дві години у самому Львові випало 25% місячної норми опадів.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

Жінка 1992 року народження від отриманих травм померла на місці. Інших постраждалих немає.

За інформацією Львівської міськради, у шести районах за кілька годин негоди зареєстрували 37 звернень про падіння дерев. П'ять із них упали на автомобілі.

Також була пошкоджена мережа електротранспорту, через що її довелося знеструмити. Крім того, зареєстровано 6 обривів мереж зовнішнього освітлення.

"Ще було повідомлення про ураження струмом, однак воно не підтвердилось", - зазначили у мерії.

Львівський регіональний центр з гідрометеорології зафіксував, що у місті за 2 год випало 25% місячної норми опадів - 24,4 мм.

Фото: буревій у Львові (city-adm.lviv.ua)

Нагадаємо, Держслужба з надзвичайних ситуацій попередила про грози, град і шквали у п'ятницю, 12 червня у деяких регіонах України.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України ГідрометцентрЛьвовская областьгрозаБуря
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