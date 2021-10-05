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Чотири порушення на Донбасі: бойовики відкривали вогонь біля Лебединського та Новотошківського

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Донбас, Вівторок 05 жовтня 2021 07:55
Чотири порушення на Донбасі: бойовики відкривали вогонь біля Лебединського та Новотошківського Фото: бойовики чотири рази зривали тишу в зоні ООС (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

У понеділок, 4 жовтня, на Донбасі зафіксували чотири порушення режиму припинення вогню з боку противника, втрат серед українських військових не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.

Біля Лебединського окупанти стріляли з ручних і станкових протитанкових гранатометів, а також з підствольних гранатометів.

Поблизу Новотошківського ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, в Луганській області пролетів ворожий безпілотник, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії розмежування.

З початку доби, 5 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, що бойовики обстріляли з мінометів Авлеевку. В результаті постраждали житлові будинки.

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