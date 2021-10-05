Чотири порушення на Донбасі: бойовики відкривали вогонь біля Лебединського та Новотошківського
У понеділок, 4 жовтня, на Донбасі зафіксували чотири порушення режиму припинення вогню з боку противника, втрат серед українських військових не було.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.
Біля Лебединського окупанти стріляли з ручних і станкових протитанкових гранатометів, а також з підствольних гранатометів.
Поблизу Новотошківського ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Крім того, в Луганській області пролетів ворожий безпілотник, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії розмежування.
З початку доби, 5 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, що бойовики обстріляли з мінометів Авлеевку. В результаті постраждали житлові будинки.