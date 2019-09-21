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У Львівській області затримали майже 30 учасників блокади залізниці

Новини » Надзвичайні події    21.09.2019 - 17:44
У Львівській області затримали майже 30 учасників блокади залізниці
Фото: поліція на місці блокади (скріншот відео)

Поліція розігнала залізничну блокаду в Соснівці

У Львівській області затримано 28 учасників блокади залізничних колій. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-офіцер Нацполіціі Львівській області Світлана Добровольська.

За її словами, в даний час затриманих на станції "Соснівка" допитують у відділенні поліції.

"До відділення поліції були доставлені 28 осіб. Встановлюються їхні особи, проводиться опитування", - зазначила Добровольська.

Вона також додала, що відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 279 Кримінального кодексу України - блокування транспортних комунікацій.

Відзначимо, на сторінці колишнього нардепа Семена Семенченка в Fаcebook йдеться, що його теж затримали. Однак в коментарі РБК-Україна львівська поліція не підтверджує цю інформацію.

У Львівській області затримали майже 30 учасників блокади залізниці

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що на місце блокади залізничних колій в Соснівці направили загони поліції. У поліції також заявляли, що мають намір застосувати силу, якщо учасники блокади не перестануть заважати проїзду вагонів.

Соснівка знаходиться під Червоноградом в вугільних районах Львівської області. Учасники блокади перекривали залізницю з вимогою припинити імпорт вугілля з Російської Федерації.

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