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Під час розгону залізничної блокади у Львівській області постраждали поліцейські

Новини » Суспільство    21.09.2019 - 19:16
Під час розгону залізничної блокади у Львівській області постраждали поліцейські
Фото: поліція на місці блокади (скріншот відео)

Під час розгону блокади руху поїздів з вугіллям на станції "Соснівка" постраждали п'ятеро поліцейських

у Львівській області Під час розгону блокади руху поїздів з вугіллям на станції "Соснівка" постраждали п'ятеро правоохоронців. Про це повідомили в прес-службі поліції Львівської області.

Повідомляється, що "під час заходів для розблокування руху учасники акції блокування завдали тілесні ушкодження п'яти правоохоронців". У поліції уточнили, що старшого сержанта поліції доставили в лікарню.

У повідомленні зазначено, що на законні вимоги правоохоронців блокувальники не реагували. У зв'язку з цим "поліція змушена була застосувати заходи поліцейського примусу, оскільки вони чинили фізичний опір".

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що у Львівській області затримано 28 учасників блокади залізничних шляхів. Затриманих на станції "Соснівка" допитують у відділенні поліції.

Сьогодні повідомлялося, що на місце блокади залізничних шляхів у Соснівці направили загони поліції. У поліції також заявляли, що мають намір застосувати силу, якщо учасники блокади не перестануть заважати проїзду вагонів.

Соснівка знаходиться під Червоноградом у вугільних районах Львівської області. Учасники блокади перекривали шляхи з вимогою припинити імпорт вугілля з РФ.

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