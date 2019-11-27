Правозахисники закликають владу Ірану назвати кількість жертв протестів

Фото: протести в Ірані (twitter.com/mlnangalama)

Владу звинувачуюють у приховуванні кількості смертей

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила про навмисне приховування владою Ірану масштабів репресивних заходів до учасників протестів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт HRW.

Правозахисники повідомляють, що з початку протестів понад 140 людей загинули і близько 7 тис. були затриман. Загалом протести охопили щонайменше 100 іранських міст.

"Закликаємо владу Ірану негайно оголосити кількість смертей, арештів і затримань в результаті недавніх протестів і дозволити незалежне розслідування ймовірних зловживань", - йдеться в заяві.

Також відзначається, що влада ще не опублікувала жодного офіційного списку загиблих на протестах.

Нагадаємо, в Ірані в середині листопада почалися масові акції протесту проти нормування продажу бензину і підвищення цін на нього. Рішення нормувати продаж і підвищити ціни на бензин було прийнято урядом країни в ніч на 15 листопада у зв'язку з тривалою економічною кризою. Ціни зросли майже в три рази в порівнянні з нинішніми цінами.

РБК-Україна писало, що в Ірані відключили мобільний зв'язок і обмежили доступ до інтернету на тлі протестів. Ввечері 16 листопада без інтернету залишилося 93% території Ірану.

В період з 15 по 19 листопада були вбиті 106 осіб, а також 1000 осіб заарештовані за участь в акціях протесту.

Нагадаємо, 25 листопада поліція заарештувала близько 180 лідерів масових антиурядових протестів в Ірані.