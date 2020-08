Під час протестів в Бейруті постраждали майже 240 осіб, загинув поліцейський

Співробітник правоохоронних органів впав в шахту ліфта

У Бейруті в ході зіткнень учасників антиурядових протестів з поліцейськими постраждало майже 240 осіб. Поліція під час зіткнень використовувала сльозогінний газ і спецзасоби.

Про це повідомляють співробітники Червоного Хреста в Twitter.

Представництво Міжнародного комітету Червоного Хреста в Лівані повідомило про 63 госпіталізованих і ще 175 постраждалих, яким медичну допомогу надали на місці.

Protestors in Beirut run frantically to escape from being shot pic.twitter.com/09TFWOQO62