ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Під час протестів в Бейруті постраждали майже 240 осіб, загинув поліцейський

Ліван, Бейрут, Субота 08 серпня 2020 23:44
Під час протестів в Бейруті постраждали майже 240 осіб, загинув поліцейський
Фото: протести в Бейруті (twitter.com/RedCrossLebanon)
Автор: Артур Родивилов

Співробітник правоохоронних органів впав в шахту ліфта

У Бейруті в ході зіткнень учасників антиурядових протестів з поліцейськими постраждало майже 240 осіб. Поліція під час зіткнень використовувала сльозогінний газ і спецзасоби.

Про це повідомляють співробітники Червоного Хреста в Twitter.

Представництво Міжнародного комітету Червоного Хреста в Лівані повідомило про 63 госпіталізованих і ще 175 постраждалих, яким медичну допомогу надали на місці.

Як повідомляє Reuters, в ході протестів загинув поліцейський. Він розбився, впавши в шахту ліфта, тікаючи від демонстрантів.

Нагадаємо, демонстранти в Бейруті штурмували будівлі міністерств економіки і природи та увійшли до Міністерства енергетики Лівану. Крім того, в будинку навпроти ліванського парламенту спалахнула пожежа. Люди демонстративно спалили портрет президента країни Мішеля Ауна.

Демонстанти також захопили будівлю МЗС і заявили, що вона буде штабом "Ліванської революції".

Прем'єр-міністр Лівану Хассан Діаб закликав провести дострокові парламентські вибори в зв'язку з вибухом в порту Бейрута, таку заяву він зробив на тлі захоплення урядових будівель.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України протестБейрут
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся