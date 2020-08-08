ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Прем'єр Лівану закликав провести дострокові вибори до парламенту

Бейрут, Субота 08 серпня 2020 21:07
Прем'єр Лівану закликав провести дострокові вибори до парламенту
Фото: Хассан Діаб (flickr.com / Lebanese Parliament)
Автор: Дмитро Левицький

Таку заяву очільник ліванського уряду зробив на фоні заворушень у Бейруті

Прем'єр-міністр Лівану Хассан Діаб закликав провести дострокові парламентські вибори у зв'язку з вибухом в порту Бейруту. Таку заяву він зробив на фоні захоплення урядових будівель в ліванській столиці та зіткнень з силовиками.

Про це повідомляє арабське агентство Al Arabiya.

Діаб заявив, що вибух у Бейрутському порту, який спричинив загибель понад 150 людей та травмування ще 5 тисяч мешканців столиці, став наслідком багаторічної корупції в країні.

Очільник уряду заявив, що має намір подати законопроект про проведення дострокових виборів.

"Ліван знаходиться у надзвичайному стані, пов'язаному зі своєю долею та майбутнім, але вийти з поточної кризи неможливо без дострокових парламентських виборів", - заявив він.

Тим часом розлючені демонстранти в Бейруті штурмують будівлі міністерств економіки та природи та вже увійшли до Міністерства енергетики Лівану. Крім того, у будівлі навпроти ліванського парламенту спалахнула пожежа.

До цього протестувальники захопили будівлю МЗС та заявили, що вона буде штабом "Ліванської революції".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ЛиванБейрутпротестпарламентські вибори
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся