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У Бейруті протестувальники захопили будівлю МЗС

Бейрут, Субота 08 серпня 2020 19:26
У Бейруті протестувальники захопили будівлю МЗС
Фото: будівля МЗС Лівану (twitter.com/SaraAssaf)
Автор: Дмитро Левицький

Демонстранти вивісили плакат з гаслом "Бейрут демілітаризований"

Розлючені антиурядові протестувальники в Бейруті захопили будівлю Міністерства закордонних справ Лівану. Демонстранти скандують гасла проти політичної партії "Хезболла".

Про це повідомляє арабське агентство Al Arabiya.

Протестувальники вивісили плакат з гаслом "Бейрут демілітаризований" та заявили, що будівля міністерства стала штаб-квартирою "Ліванської революції". Під будівлею ліванського МЗС сталися зіткнення між демонстрантами та силовиками.

Reuters пише, що поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів. Також відомо про поранених.

Арабські ЗМІ пишуть, що ліванські силовики відкрили вогонь по протестувальниках. За інформацією Червоного Хреста в Лівані, поранення отримали 110 людей, понад 30 з них госпіталізували.

Крім того, є інформація, що всередині будівлі зовнішньополітичного відомства знаходяться колишні військовослужбовці.

Після захоплення будівлі МЗС розлючені протестувальники вирушили до Міністерства економіки країни. Демонстранти теж штурмують будівлю цього міністерства.

Протести у ліванській столиці спалахнули після того, як у порту Бейрута сталися потужні вибухи, жертвами яких стали понад 150 людей. Вибухи спричини пошкодження та руйнування тисяч будівель у столиці Лівану.

Невдоволені діями влади ліванці вийшли на вулиці 7 серпня; протестувальники звинувачували уряд в недбалості, яка призвела до вибуху в порту і ряду інших наслідків.

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