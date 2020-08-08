У Бейруті протестувальники захопили будівлю МЗС

Демонстранти вивісили плакат з гаслом "Бейрут демілітаризований"
Розлючені антиурядові протестувальники в Бейруті захопили будівлю Міністерства закордонних справ Лівану. Демонстранти скандують гасла проти політичної партії "Хезболла".
Про це повідомляє арабське агентство Al Arabiya.
Протестувальники вивісили плакат з гаслом "Бейрут демілітаризований" та заявили, що будівля міністерства стала штаб-квартирою "Ліванської революції". Під будівлею ліванського МЗС сталися зіткнення між демонстрантами та силовиками.
فيديو لمتظاهرين في مقر وزارة الخارجية اللبنانية في الأشرفية#بيروت#انفجار_بيروت#العربية pic.twitter.com/uwMoMx5JlD— ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) August 8, 2020
Reuters пише, що поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів. Також відомо про поранених.
Арабські ЗМІ пишуть, що ліванські силовики відкрили вогонь по протестувальниках. За інформацією Червоного Хреста в Лівані, поранення отримали 110 людей, понад 30 з них госпіталізували.
#UPDATE— IranGathering (@IranGathering) August 8, 2020
August 8— Beirut , #Lebanon
Thousands of people take part in an anti-government protest in #Beirut pic.twitter.com/BXX5ylqcAu
Крім того, є інформація, що всередині будівлі зовнішньополітичного відомства знаходяться колишні військовослужбовці.
Після захоплення будівлі МЗС розлючені протестувальники вирушили до Міністерства економіки країни. Демонстранти теж штурмують будівлю цього міністерства.
Протести у ліванській столиці спалахнули після того, як у порту Бейрута сталися потужні вибухи, жертвами яких стали понад 150 людей. Вибухи спричини пошкодження та руйнування тисяч будівель у столиці Лівану.
Невдоволені діями влади ліванці вийшли на вулиці 7 серпня; протестувальники звинувачували уряд в недбалості, яка призвела до вибуху в порту і ряду інших наслідків.