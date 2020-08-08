У Бейруті протестувальники захопили будівлю МЗС

Фото: будівля МЗС Лівану (twitter.com/SaraAssaf)

Демонстранти вивісили плакат з гаслом "Бейрут демілітаризований"

Розлючені антиурядові протестувальники в Бейруті захопили будівлю Міністерства закордонних справ Лівану. Демонстранти скандують гасла проти політичної партії "Хезболла".

Про це повідомляє арабське агентство Al Arabiya.

Протестувальники вивісили плакат з гаслом "Бейрут демілітаризований" та заявили, що будівля міністерства стала штаб-квартирою "Ліванської революції". Під будівлею ліванського МЗС сталися зіткнення між демонстрантами та силовиками.

فيديو لمتظاهرين في مقر وزارة الخارجية اللبنانية في الأشرفية#بيروت#انفجار_بيروت#العربية pic.twitter.com/uwMoMx5JlD — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) August 8, 2020

Reuters пише, що поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів. Також відомо про поранених.

Арабські ЗМІ пишуть, що ліванські силовики відкрили вогонь по протестувальниках. За інформацією Червоного Хреста в Лівані, поранення отримали 110 людей, понад 30 з них госпіталізували.

Крім того, є інформація, що всередині будівлі зовнішньополітичного відомства знаходяться колишні військовослужбовці.

Після захоплення будівлі МЗС розлючені протестувальники вирушили до Міністерства економіки країни. Демонстранти теж штурмують будівлю цього міністерства.

Протести у ліванській столиці спалахнули після того, як у порту Бейрута сталися потужні вибухи, жертвами яких стали понад 150 людей. Вибухи спричини пошкодження та руйнування тисяч будівель у столиці Лівану.

Невдоволені діями влади ліванці вийшли на вулиці 7 серпня; протестувальники звинувачували уряд в недбалості, яка призвела до вибуху в порту і ряду інших наслідків.