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Во время протестов в Бейруте пострадали почти 240 человек, погиб полицейский

Ливан, Бейрут, Суббота 08 августа 2020 23:44
Во время протестов в Бейруте пострадали почти 240 человек, погиб полицейский
Фото: протесты в Бейруте (twitter.com/RedCrossLebanon)
Автор: Артур Родивилов

Сотрудник правоохранительных органов упал в шахту лифта

В Бейруте в ходе столкновений участников антиправительственных протестов с полицейскими пострадало почти 240 человек. Полиция во время столкновений использовала слезоточивый газ и спецсредства.

Об этом сообщают сотрудники Красного Креста в Twitter.

Представительство Международного комитета Красного Креста в Ливане сообщило о 63 госпитализированных и еще 175 пострадавших, которым медпомощь предоставили на месте.

Как сообщает Reuters, в ходе протестов погиб полицейский. Он разбился, упав в шахту лифта, убегая от протестующих.

Напомним, демонстранты в Бейруте штурмовали здания министерств экономики и природы и вошли в Министерство энергетики Ливана. Кроме того, в здании напротив ливанского парламента вспыхнул пожар. Люди демонстративно сожгли портрет президента страны Мишеля Ауна.

Протестующие также захватили здание МИД и заявили, что оно будет штабом "Ливанской революции".

Премьер-министр Ливана Хассан Диаб призвал провести досрочные парламентские выборы в связи со взрывом в порту Бейрута, такое заявление он сделал на фоне захвата правительственных зданий.

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