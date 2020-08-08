Во время протестов в Бейруте пострадали почти 240 человек, погиб полицейский

Фото: протесты в Бейруте (twitter.com/RedCrossLebanon)

Сотрудник правоохранительных органов упал в шахту лифта

В Бейруте в ходе столкновений участников антиправительственных протестов с полицейскими пострадало почти 240 человек. Полиция во время столкновений использовала слезоточивый газ и спецсредства.

Об этом сообщают сотрудники Красного Креста в Twitter.

Представительство Международного комитета Красного Креста в Ливане сообщило о 63 госпитализированных и еще 175 пострадавших, которым медпомощь предоставили на месте.

Protestors in Beirut run frantically to escape from being shot pic.twitter.com/09TFWOQO62 — Mike (@Doranimated) August 8, 2020

Как сообщает Reuters, в ходе протестов погиб полицейский. Он разбился, упав в шахту лифта, убегая от протестующих.

Напомним, демонстранты в Бейруте штурмовали здания министерств экономики и природы и вошли в Министерство энергетики Ливана. Кроме того, в здании напротив ливанского парламента вспыхнул пожар. Люди демонстративно сожгли портрет президента страны Мишеля Ауна.

Протестующие также захватили здание МИД и заявили, что оно будет штабом "Ливанской революции".

Премьер-министр Ливана Хассан Диаб призвал провести досрочные парламентские выборы в связи со взрывом в порту Бейрута, такое заявление он сделал на фоне захвата правительственных зданий.