Во время протестов в Бейруте пострадали почти 240 человек, погиб полицейский

Сотрудник правоохранительных органов упал в шахту лифта
В Бейруте в ходе столкновений участников антиправительственных протестов с полицейскими пострадало почти 240 человек. Полиция во время столкновений использовала слезоточивый газ и спецсредства.
Об этом сообщают сотрудники Красного Креста в Twitter.
Представительство Международного комитета Красного Креста в Ливане сообщило о 63 госпитализированных и еще 175 пострадавших, которым медпомощь предоставили на месте.
Protestors in Beirut run frantically to escape from being shot pic.twitter.com/09TFWOQO62— Mike (@Doranimated) August 8, 2020
Как сообщает Reuters, в ходе протестов погиб полицейский. Он разбился, упав в шахту лифта, убегая от протестующих.
Напомним, демонстранты в Бейруте штурмовали здания министерств экономики и природы и вошли в Министерство энергетики Ливана. Кроме того, в здании напротив ливанского парламента вспыхнул пожар. Люди демонстративно сожгли портрет президента страны Мишеля Ауна.
Протестующие также захватили здание МИД и заявили, что оно будет штабом "Ливанской революции".
Премьер-министр Ливана Хассан Диаб призвал провести досрочные парламентские выборы в связи со взрывом в порту Бейрута, такое заявление он сделал на фоне захвата правительственных зданий.