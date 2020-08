Во время протестов в Бейруте пострадали почти 240 человек, погиб полицейский

Сотрудник правоохранительных органов упал в шахту лифта

В Бейруте в ходе столкновений участников антиправительственных протестов с полицейскими пострадало почти 240 человек. Полиция во время столкновений использовала слезоточивый газ и спецсредства.

Об этом сообщают сотрудники Красного Креста в Twitter.

Представительство Международного комитета Красного Креста в Ливане сообщило о 63 госпитализированных и еще 175 пострадавших, которым медпомощь предоставили на месте.

Protestors in Beirut run frantically to escape from being shot pic.twitter.com/09TFWOQO62