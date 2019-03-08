Під час протесту на кордоні в секторі Газа загинула людина

Понад 40 палестинців отримали поранення

Во время протеста на границе сектора Газа израильские войска открыли огонь по палестинцам, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на trtworld.com.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Газы, в результате стрельбы во время протеста на границе Израиля с сектором Газа по меньшей мере 42 человека получили ранения, среди пострадавших четверо медработников.

Кроме того, в результате инцидента погиб один человек. Мужчина получил огнестрельное ранение в голову.

По словам израильской армии, огонь был открыт из-за того, что демонстранты "бросали взрывные устройства и камни в солдат, а также зажигали шины".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в ночь на четверг, 7 марта, ВВС Израиля нанесли удары по базе палестинских боевиков ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракету и шары с взрывчаткой, выпущенные накануне с территории анклава.

Ранее на Западном берегу Иордана в районе Рамаллы автомобиль врезался в группу израильских военных, в результате наезда пострадали два человека. Израильские солдаты открыли огонь по нападавшим, двое из них погибли, еще один получил ранения.

Кроме того, танки израильской армии атаковали два поста палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа. Атака была совершена после ранения военнослужащего армии Израиль