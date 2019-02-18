Ізраїльські танки атакували блокпости руху ХАМАС

Ілюстративне фото (twitter.com/anadolu)

Ізраїль відповів на поранення солдата її армії

Танки ізраїльської армії атакували два поста палестинського ісламістського руху ХАМАС в секторі Газа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Армії оборони Ізраїлю.

Повідомляється, що атака була здійснена після поранення військовослужбовця армії Ізраїлю. Так, у неділю, 17 лютого, палестинці кинули вибуховий пристрій через стіну на кордоні з сектором Газа.

У відповідь ізраїльські танки рушили до сектору Газа. В результаті атаки В місті Джабалія, за даними палестинського Мінохоронздоров'я, постраждали дев'ять осіб.

Нагадаємо, інженерні підрозділи Армії оборони Ізраїлю розпочали будівництво надземного "розумної огорожі" на кордоні з сектором Газа.

Даний бар'єр стане завершальною частиною комплексу по охороні кордону з сектором Газа. Його довжина складе 65 кілометрів. З одного боку стіна буде з'єднана з нещодавно закінченим морським загородженням на пляжі Зиким, а з іншого боку - з КПП "Керем Шалом".