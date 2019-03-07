Авіація Ізраїлю атакувала базу ХАМАС у секторі Гази

Фото: авіація Ізраїлю (flickr.com/idfonline)

Ізраїльські військові відповіли на ракету і повітряні кулі з вибухівкою, випущені напередодні з цієї території

Військово-повітряні сили Ізраїлю в ніч на четвер, 7 березня, завдали ударів по базі палестинських бойовиків у секторі Гази у відповідь на ракету і повітряні кулі з вибухівкою, випущені напередодні з території анклаву. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter ізраїльської армії.

Літаки та інші літальні апарати Армії оборони Ізраїлю атакували кілька військових цілей в комплексі ХАМАС у південній частині сектора Гази.

"Удар став відповіддю на кулі, які переносили вибухові пристрої, і ракету, які були випущені з сектора Гази по ізраїльській території", - йдеться в повідомленні.

В Армії оборони Ізраїлю також повідомили, що з усією серйозністю ставляться до будь-яких спроб завдати шкоди ізраїльським громадянам і "продовжать рішучі дії проти терактів".

Нагадаємо, на Західному березі Йордану в районі Рамалли автомобіль врізався в групу ізраїльських військових, у результаті наїзду постраждали дві людини. Ізраїльські солдати відкрили вогонь по нападниках, двоє з них загинули, ще один отримав поранення.