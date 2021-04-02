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Час настав: у Кабміні сподіваються на підготовку ПДЧ після саміту НАТО

Автор: РБК-Україна

Україна сподівається на підготовку Плану дій щодо членства (ПДЧ) для України в НАТО після саміту в цьому році. Українська сторона готова до цього більше, ніж 13 років тому.

Про це в інтерв'ю tsn.ua заявила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

За її словами, декларація Бухарестського саміту 2008 року чітко визначає, що Україна і Грузія стануть членами НАТО. Цим же документом доручено міністрам країн альянсу почати підготовку надання ПДЧ.

"Я вважаю, що виконання другої частини цієї декларації якось затяглося - на 13 років. У цьому році на саміті лідерів країн-членів буде визначатися десятирічна стратегія розвитку альянсу. Думаю, прийшов час нарешті виконати умови декларації Бухарестського саміту і, як мінімум, дати інструкції відповідним міністрам почати підготовку до надання Україні ПДЧ", - зазначила Стефанішина.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Андрій Таран заявив, що сподівається на надання ПДЧ в НАТО в 2021 році.

А президент Володимир Зеленський заявляв, що у відносинах з альянсом це першочергова мета для України.

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