Україна надіється отримати ПДЧ на саміті НАТО у 2021 році

Фото: Андрей Таран (УНІАН)

Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Україна сподівається отримати План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) у 2021 році на саміті Альянсу. Він зауважив, що такий курс України закріплено у Конституції України.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

"Поінформуйте, будь ласка, свої столиці, що ми сподіватимемось на вашу всебічну політико-військову підтримку щодо прийняття такого рішення на наступному саміті НАТО у 2021 році. Це стане практичним кроком та демонстрацією відданості рішенням Бухарестського саміту 2008 року", - сказав Таран, звертаючись до послів та військових аташе країн НАТО.

За словами міністра, мета швидкого отримання ПДЧ зафіксовано в нещодавно ухваленій Стратегії національної безпеки України.

"Ми віримо, що для НАТО було б правильним рішення про членство в альянсі України та Грузії. Наші країни мають багато спільного. Це пострадянські республіки, це країни, котрі зазнали агресії з боку Росії", - сказав Таран.

Він також додав, що членство в НАТО України та Грузії матиме суттєвий вплив на євроатлантичну безпеку та стабільність у Чорноморському регіоні.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що війна на Донбасі і російська окупація Криму є перешкодою для вступу України в НАТО. За його словами, НАТО не буде запрошувати до членства країну, в якій йде війна.