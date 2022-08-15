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"Час подумати про свою репутацію": в ОП різко звернулися до Червоного Хреста

Фото: радник глави офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Захисники "Азовсталі" на законних підставах захищали свою країну. Тому "маріупольські клітини" - це офіційний військовий злочин Росії. Червоний Хрест повинен втрутитися в ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-аккаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Він закликав Червоний Хрест нарешті згадати про своє призначення і подумати про репутацію.

"Всі військовополонені, зокрема, захисники "Азовсталі", є комбатантами, які на законних підставах захищали свою країну. Тому "маріупольські клітини" - це офіційний військовий злочин Росії. Пора Міжнародному комітету Червоного Хреста і президенту МКЧХ Пітеру Маруреру нарешті згадати про своє призначення і подумати про свою репутацію", - написав він.

Нагадаємо, росіяни хочуть провести самосуд над українськими військовополоненими в Маріуполі 24 серпня, на День незалежності України.

Окупанти вже розташували тюремні клітки на сцені Маріупольської філармонії.

Україна в свою чергу закликає весь цивілізований світ не допустити анонсованого російськими окупантами судилища у Маріуполі.

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АзовстальЗбройні сили УкраїниМаріупольКрасный Крест