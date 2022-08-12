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Україна закликає не допустити судилища у Маріуполі і направити ООН і Червоний Хрест до Оленівки

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П'ятниця 12 серпня 2022 15:25
Україна закликає не допустити судилища у Маріуполі і направити ООН і Червоний Хрест до Оленівки Фото: Україна закликає не допустити судилища у Маріуполі і направити ООН і Червоний Хрест до Оленівки (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна закликає весь цивілізований світ не допустити анонсованого російськими окупантами судилища над українськими захисниками у Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву сил безпеки та оборони у Telegram-каналі Держспецзв'язку.

Також Україна вимагає негайно направити представників Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць, в яких утримують українських військовополонених, передусім - Оленівської колонії.

Порятунок захисників Маріуполя

Зазначається, що операція з порятунку 2,5 тисяч військових, що обороняли Маріуполь, була єдиним можливим варіантом, аби зберегти їхні життя.

"Альтернативи на кшталт екстракшн не було, стояв вибір: операція з порятунку чи загибель на "Азовсталі" насамперед тяжкопоранених. Адже запаси необхідних медикаментів закінчувалися", - говорится у заяві.

Саме тяжкопоранених вдалося повернути першими під час обміну з Росією у червні. Так, 144 військових, з яких 95 - захисників Маріуполя, вже повернули. Більшість із них мали тяжкі поранення. Наразі вони отримали необхідну медичну допомогу та реабілітацію.

Повідомляється, що усі державні інституції працюють над тим, щоб повернути захисників Маріуполя та усіх українців, які перебувають у полоні окупантів. Тим часом Росія не дотримується зобов’язань, нехтує домовленостями, не визнає міжнародних норм і правил ведення війни. Через це питання обміну полоненими є складним і чутливим.

Також Україна постійно посилює публічну комунікацію з партнерами, звертається до міжнародних організацій та світових лідерів, привертає увагу світу до дій, які чинять росіяни із українськими військовополоненими.

Нагадаємо, росіяни хочуть провести самосуд над українськими військовополоненими у Маріуполі 24 серпня, на День незалежності України.

Окупанти вже розташували тюремні клітки на сцені маріупольської філармонії.

Нагадаємо, 29 липня росіяни організували теракт в Оленівці, під час якого загинули понад 50 українських військовополонених.

Військова розвідка заявляє, що головною метою теракту було приховування фактів розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених.

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Маріуполь Еленовка Азовсталь
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