Під час рейсу в Мадрид через турбулентність постраждали 35 осіб

В результаті сильної турбулентності 35 пасажирів авіарейсу Маврикій-Мадрид отримали різні ушкодження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mirror.

Повідомляється, що під час польоту літак потрапив в сильну " зону турбулентності, що призвело до різкого зниження. За 10 секунд літальний апарат знизився на близько 300 метрів. Як стверджують пасажири, контроль над літаком вдалося відновити вже через 10-15 секунд.

В результаті цього постраждали 35 осіб, серед яких і 3 члени екіпажу.

Після приземлення в Мадриді постраждалі були госпіталізовані. Однак незабаром всі були виписані.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Каліфорнії пасажирський літак загорівся під час спроби зльоту. На борту літака перебувало 10 пасажирів і членів екіпажу. Ніхто з них не постраждав. При цьому фюзеляж літака розламався на дві частини і вигорів практично повністю.

Також повідомлялося, що 17 серпня в США невеликий літак впав на будинок. В результаті аварії загинула одна людина. Взагалі на борту перебували троє людей.