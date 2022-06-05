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Під час обстрілу Києва одна з ворожих ракет влучила у військовий об'єкт, - Денисенко

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Київ, Неділя 05 червня 2022 17:30
Під час обстрілу Києва одна з ворожих ракет влучила у військовий об'єкт, - Денисенко Фото: радник очільника МВС Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Наталія Юрченко

Росія зранку 5 червня випустила п'ять ракет у бік української столиці. Одна з них потрапила у військовий об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка в ефірі телемарафону.

"Можемо говорити, що це був один об'єкт військової інфраструктури, а інший - об'єкт цивільної інфраструктури", - сказав Денисенко.

Нагадаємо, що сьогодні у Дарницькому та Дніпровському районах столиці пролунали вибухи.

Військові підтвердили ракетний удар по Києву та повідомили, що його здійснили з Каспійського моря.

Пізніше стало відомо, що чотири російські ракети потрапили на територію Дарницького вагоноремонтного заводу.

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