Під час обстрілу Києва одна з ворожих ракет влучила у військовий об'єкт, - Денисенко

Росія зранку 5 червня випустила п'ять ракет у бік української столиці. Одна з них потрапила у військовий об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка в ефірі телемарафону.

"Можемо говорити, що це був один об'єкт військової інфраструктури, а інший - об'єкт цивільної інфраструктури", - сказав Денисенко.

Нагадаємо, що сьогодні у Дарницькому та Дніпровському районах столиці пролунали вибухи.

Військові підтвердили ракетний удар по Києву та повідомили, що його здійснили з Каспійського моря.

Пізніше стало відомо, що чотири російські ракети потрапили на територію Дарницького вагоноремонтного заводу.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.