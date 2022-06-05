Ранковий обстріл Києва. Окупанти випустили ракети з акваторії Каспійського моря

Ракетний обстріл Києва зранку 5 червня здійснювався з акваторії Каспійського моря. Одну з ворожих ракет збили сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Сьогодні, 5 червня, зранку ворог випустив декілька ракет у напрямку Києва. Близько 06:00 військовослужбовцями підрозділу зенітних ракетних військ повітряного командування "Центр" їх було виявлено та обстріляно - знищена одна крилата ракета", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, Росія випустила ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 з акваторії Каспійського моря.

Військові закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.