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Ранковий обстріл Києва. Окупанти випустили ракети з акваторії Каспійського моря

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Київ, Неділя 05 червня 2022 11:29
Ранковий обстріл Києва. Окупанти випустили ракети з акваторії Каспійського моря Фото: окупанти обстріляли Київ ракетами з Каспійського моря (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Ракетний обстріл Києва зранку 5 червня здійснювався з акваторії Каспійського моря. Одну з ворожих ракет збили сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Сьогодні, 5 червня, зранку ворог випустив декілька ракет у напрямку Києва. Близько 06:00 військовослужбовцями підрозділу зенітних ракетних військ повітряного командування "Центр" їх було виявлено та обстріляно - знищена одна крилата ракета", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, Росія випустила ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 з акваторії Каспійського моря.

Військові закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Фото: ППО збила крилату ракету поблизу Києва (facebook.com/kpszsu)

Нагадаємо, сьогодні зранку у Дарницькому та Дніпровському районах Києва пролунали декілька вибухів.

Пізніше стало відомо, що внаслідок ракетного удару постраждала одна людина.

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