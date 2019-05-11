Під час нападу на готель у Пакистані загинув охоронець

В результаті нападу на готель Pearl Continental у Пакистані загинула одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Зіаулла Лангове, під час нападу на готель у портовому місті Гвадар бойовики вбили охоронця.

Зазначається, що на даний момент проводиться спецоперація зі звільнення будівлі. Силовики оточили місцевість та затисли нападників на верхньому поверсі готелю.

Відповідальність за напад на готель взяла на себе терористична організація "Армія визволення Белуджистану", яка вимагає автономії найбіднішої пакистанської провінції Белуджистан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що троє озброєних бойовиків захопили готель Pearl Continental у пакистанському портовому місті Гвадар у провінції Белуджистан. Також була інформація про стрілянину.

Раніше у Франції в передмісті Бланьяк озброєний чоловік захопив заручників у тютюновій крамниці. В заручниках у озброєного злочинця виявилися п'ять чоловік - господар магазину і чотири покупця. Наголошується, що всі заручники - жінки.

Пізніше поліція повідомила про звільнення всіх заручників. Зловмисником виявився 17-річний підліток. Молодий чоловік назвав себе учасником "збройного крила "жовтих жилетів" в Тулузі.