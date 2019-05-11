У Пакистані бойовики захопили готель

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Багато жителів готелю було евакуйовано

У пакистанській провінції Белуджистан озброєні бойовики захопили готель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC Україна.

Як повідомляється, щонайменше троє озброєних бойовиків увірвалися в будівлю готелю Pearl Continental у пакистанському портовому місті Гвадар.

В даний момент готель оточений силовиками. Є інформація про стрілянину.

За непідтвердженою інформацією, багатьом жителям готелю вдалося евакуюватися. Точної кількості мешканців, які перебували у готелі на момент нападу, влада не повідомляє.

Наразі інформації про жертв чи постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше у Франції в передмісті Бланьяк озброєний чоловік захопив заручників у тютюновій крамниці. В заручниках у озброєного злочинця виявилися п'ять чоловік - господар магазину і чотири покупця. Наголошується, що всі заручники - жінки.

Пізніше поліція повідомила про звільнення всіх заручників. Зловмисником виявився 17-річний підліток. Молодий чоловік назвав себе учасником "збройного крила "жовтих жилетів" в Тулузі.

Додамо, в ніч з 9 на 10 травня у західноафриканській республіці Буркіна-Фасо французькі спецназівці провели операцію зі звільнення заручників, серед яких два громадянина Франції. В результаті спецоперації загинуло двоє військових.