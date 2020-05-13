Під час мінометного обстрілу Катеринівки поранили військового

У середу, 13 травня, в результаті обстрілу в районі населеного пункту Катеринівка отримав поранення український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, проросійські бойовики з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї здійснили ворожий обстріл позицій підрозділів Об'єднаних сил поблизу Катеринівки.

В результаті обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення. Постраждалому надали першу медичну допомогу, після чого евакуювали до лікувального закладу.

"Наші військовослужбовці застосували чергові вогневі засоби та дали чітко зрозуміти ворогові, що за такі агресивні дії його чекає жорстка та невідворотна відповідь. Втрати окупантів уточнюються", - додали у штабі.

Зазначимо, що це вже другий випадок поранення українського військового сьогодні на Донбасі. Раніше у штабі повідомляли, що бойовики з початку доби 5 разів відкривали вогонь по українських позиціях в районі Гнутово, Старогнатівки, Кримського та Оріхового. При цьому окупанти застосовували заборонене озброєння.

Також РБК-Україна писало, що вчора на Донбасі в результаті ворожого обстрілу поранення отримав один український захисник. У відповідь українські військові використовували штатне озброєння, в результаті було поранено п'ятеро бойовиків.