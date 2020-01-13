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Названа причина прориву труби біля Ocean Plaza

Новини » Надзвичайні події     13.01.2020 - 23:07
Названа причина прориву труби біля Ocean Plaza
Фото: місце прориву труби (facebook.com/e.opanasenko)

Тепломережа виявилася зношеною, але не аварійною

Причиною прориву труби, який стався ввечері 13 січня у Києві біля Ocean Plaza, стала фізична зношеність мережі. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв, передає кореспондент РБК-Україна.

Він додав, що тепломагістраль у цьому районі столиці будувалася ще у 1987 році, хоча аварійною її не вважали.

"Біля входу в "Ашан" стікала вода. Зараз вивчається відповідність будівництва, відповідність охоронним зонам теплових мереж...Прорив був один - на проїжджій частині, а потім вода просто стікала по схилу. Ця магістраль будувалась у 1987 році, вже потребувала заміни", - сказав Пантелеєв.

Проте додав, що попри зношеність ця магістраль аварійною не вважалась, оскільки пройшла випробування в літній період.

"Попередньо, фізична зношеність труби стала причиною пошкодження", - заявив Пантелеєв.

Нагадаємо, як уточнили у "Київтеплоенерго" та у Київській міській державній адміністрації, внаслідок прориву труби до лікарень столиці доправили 9 постраждалих із опіками.

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