Хресна хода у Києві: поліція працює у посиленому режимі

Новини Надзвичайні події 27.07.2018 - 11:45
Фото: посилені заходи безпеки у Києві (РБК-Україна)
Фото: посилені заходи безпеки у Києві (РБК-Україна)

Правоохоронці у посиленому режимі підтримуватимуть безпеку під час релігійних заходів

За безпекою у Києві 27 та 28 липня під час Хресної ходи з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі стежитимуть близько 5 тисяч поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України. Про це повідомив керівник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко, передає прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Повідомляється, що правоохоронці у посиленому режимі підтримуватимуть громадський порядок та безпеку під час релігійних заходів. Також у ці дні будуть працювати додаткові групи фахівців вибухотехнічної служби, кінологів та слідчо-оперативні групи.

"Ми звертаємося до громадян з проханням не порушувати правопорядок, дотримуватися вимог чинного законодавства та з розумінням поставитися до підвищених заходів безпеки. Також закликаємо негайно повідомляти на 102 у разі виявлення невідомих валіз, коробок та інших підозрілих предметів, щоби їх перевіряли відповідні служби",  - сказав Крищенко.

Сьогодні зранку він провів інструктаж з особовим складом, який залучатиметься для забезпечення публічного правопорядку.

Хресна хода у Києві: поліція працює у посиленому режимі
Хресна хода у Києві: поліція працює у посиленому режимі
Хресна хода у Києві: поліція працює у посиленому режимі
 

Фото: посилені заходи безпеки у Києві (РБК-Україна)

Нагадаємо, з нагоди відзначення 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України у столиці відбувається низка масових заходів, у зв’язку з цим протягом 27 і 28 липня у центрі Києва обмежено рух всіх видів транспорту.

Зазначається, що звернення щодо проведення молебнів та хресної ходи, для чого необхідне обмеження руху транспорту, надали Українська Православна Церква Київського Патріархату (УПЦ КП), Київська митрополія УПЦ та Патріархія Української Автокефальної ПЦ.

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Теги:  Міністерство внутрішніх справ України,  полиция,  безопасность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС