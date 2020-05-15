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У Києві через борги можуть знеструмити два великих ЖК

Новини » Надзвичайні події     15.05.2020 - 16:31
У Києві через борги можуть знеструмити два великих ЖК
Фото: Петро Пантелєєв (kyivcity.gov.ua)

Забудовник накопичив борги, будівлі не можуть ввести в експлуатацію

Два найбільших житлових комплекси в Києві можуть знеструмити за борги. Мова йде про "Патріотику" і "Статус Град" на лівобережній частині міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Повідомляється, що ці житлові комплекси накопичили заборгованість за спожиту електроенергію в розмірі 2,5 млн гривень. За словами заступника голови КМДА Петра Пантелєєва, обслуговуючі компанії цих будинків повинні погасити борги і донести до інвесторів інформацію про стан розрахунків.

Він уточнив, що борги накопичені на недобудованих об'єктах і інвестори виявилися, по суті, заручниками ситуації. При цьому для перемикання будівель на постійну схему електропостачання перед введенням в експлуатацію необхідно виконати технічні умови. Це має зробити забудовник або інвестори.

Нагадаємо, раніше в Києві пояснили, чому почали відключати гарячу воду ще до завершення карантину. Як зазначили в КМДА, щорічні гідравлічні випробування теплових мереж і так були перенесені на півтора місяця у зв'язку з карантином.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України Київотключениесвет
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