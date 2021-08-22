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Під час евакуації з Кабула загинули 20 людей

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Кабул, Неділя 22 серпня 2021 15:55
Під час евакуації з Кабула загинули 20 людей Фото: під час евакуації з Кабула загинули 20 людей (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Щонайменше 20 людей загинули за останні сім днів в аеропорту Кабула і його околицях під час евакуації. За тиждень в столичному аеропорту натовпи збільшувалися щодня, заважаючи роботі військовим, які проводять евакуацію з Афганістану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Криза за межами аеропорту Кабула викликає жаль. Наша мета - евакуювати всіх іноземців якомога швидше. Наші сили тримаються строго на відстані від зовнішніх районів аеропорту Кабула, щоб запобігти будь - яким зіткненням з талібами", - сказав чиновник НАТО, який попросив про анонімність.

Швидке захоплення влади талібами викликало страх перед репресіями і поверненням до суворої версії ісламського права, яку сунітське мусульманське угруповання застосовувало, коли була при владі два десятиліття тому.

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