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Во время эвакуации из Кабула погибли 20 человек

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Кабул, Воскресенье 22 августа 2021 15:55
Во время эвакуации из Кабула погибли 20 человек Фото: Во время эвакуации из Кабула погибли 20 человек (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

По меньшей мере 20 человек погибли за последние семь дней в аэропорту Кабула и его окрестностях во время эвакуации. За неделю в столичном аэропорту толпы увеличивались каждый день, мешая работе военным, которые проводят эвакуацию из Афганистана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Кризис за пределами аэропорта Кабула вызывает сожаление. Наша цель - эвакуировать всех иностранцев как можно скорее. Наши силы держатся строго на расстоянии от внешних районов аэропорта Кабула, чтобы предотвратить любые столкновения с талибами", - сказал чиновник НАТО, который попросил об анонимности.

Быстрый захват власти талибами вызвал страх перед репрессиями и возвращением к суровой версии исламского права, которую суннитская мусульманская группировка применяла, когда была у власти два десятилетия назад.

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