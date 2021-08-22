Во время эвакуации из Кабула погибли 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли за последние семь дней в аэропорту Кабула и его окрестностях во время эвакуации. За неделю в столичном аэропорту толпы увеличивались каждый день, мешая работе военным, которые проводят эвакуацию из Афганистана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Кризис за пределами аэропорта Кабула вызывает сожаление. Наша цель - эвакуировать всех иностранцев как можно скорее. Наши силы держатся строго на расстоянии от внешних районов аэропорта Кабула, чтобы предотвратить любые столкновения с талибами", - сказал чиновник НАТО, который попросил об анонимности.

Быстрый захват власти талибами вызвал страх перед репрессиями и возвращением к суровой версии исламского права, которую суннитская мусульманская группировка применяла, когда была у власти два десятилетия назад.