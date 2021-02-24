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Ірландія продовжила локдаун до квітня

Новость на русском → Дублін, Середа 24 лютого 2021 15:50
Ірландія продовжила локдаун до квітня Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін заявив, що уряд продовжив локдаун в країні ще на шість тижнів. Він закликав громадян й надалі дотримуватись карантинних обмежень, які ввели через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Politico.

"Я знаю, що ця пандемія фізично та емоційно виснажлива. Вона чинить величезний тиск на кожного з нас. Підприємства та працівники глибоко стурбовані майбутнім. Нам всім набридли обмеження" - заявив прем’єр.

За його словами, різновид коронавірусу В117, який поширився з Британії з Різдва, зараз становить дев'ять десятих нових випадків в Ірландії.

"Це майже еквівалентно новому вірусу, і це є основною проблемою", - сказав Мартін, закликаючи людей до терпіння.

Так, уряд продовжив більшість чинних заходів локдауну, введених наприкінці грудня. Вони хоч і сповільнили швидкість передачі вірусу в останні тижні, кількість померлих продовжує зростати.

Уряд погодився відновлювати поступово роботу шкіл та ясел, починаючи з березня, при цьому всі класи мають відновити очне навчання після традиційних Великодніх канікул, які закінчуються 5 квітня.

Нагадаємо, Ірландське агентство - регулятор виробництва і поширення медичних препаратів (HPRA) отримало 81 повідомлення про побічні ефекти у громадян після початку вакцинації від коронавірусу в Ірландії. Щеплення в країні роблять препаратами компаній Pfizer/BioNTech, а також Моderna.

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