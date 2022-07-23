Під час атаки РФ по порту в Одесі там знаходилось зерно для експорту

В порту Одеси, який окупанти атакували крилатими ракетами в суботу, 23 липня, знаходилось зерно, що призначалося на експорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар прес-службі Міністерства аграрної політики Суспільному .

"Кількість я не скажу, бо завантаженістю займається Мінінфраструктури, то це до них. Ми вже очікували завтра-післязавтра перші відправлення", - розповіли у відомстві.

Як повідомлялося, 23 липня в Одесі пролунала серія вибухів. У місті було оголошено повітряну тривогу.

Пізніше стало відомо, що дві ракети з 4, що запустила РФ з Чорного моря, влучили в порт, звідки днями повинні були відгрузити першу партію зерна на експорт, про що було домовлено під час підписаної угоди в Стамбулі 22 липня.

Росія знову порушила свою ж обіцянку не обстрілювати порти, яку дала під час підписання вказаної угоди. За словами прес-секретаря МЗС України Олега Ніколенка, Росії знадобилося менше ніж доба, аби порушити домовленості угоди щодо "зернового коридору". Ранковий удар по порту Одеси був плювком голови Кремля Володимира Путіна в обличчя ООН й Туреччини.

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