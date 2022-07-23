RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під час атаки РФ по порту в Одесі там знаходилось зерно для експорту

Фото: у порту Одеси, куди влучили дві ракети РФ, було зерно на експорт (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В порту Одеси, який окупанти атакували крилатими ракетами в суботу, 23 липня, знаходилось зерно, що призначалося на експорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар прес-службі Міністерства аграрної політики Суспільному.

"Кількість я не скажу, бо завантаженістю займається Мінінфраструктури, то це до них. Ми вже очікували завтра-післязавтра перші відправлення", - розповіли у відомстві.

Як повідомлялося, 23 липня в Одесі пролунала серія вибухів. У місті було оголошено повітряну тривогу.

Пізніше стало відомо, що дві ракети з 4, що запустила РФ з Чорного моря, влучили в порт, звідки днями повинні були відгрузити першу партію зерна на експорт, про що було домовлено під час підписаної угоди в Стамбулі 22 липня.

Росія знову порушила свою ж обіцянку не обстрілювати порти, яку дала під час підписання вказаної угоди. За словами прес-секретаря МЗС України Олега Ніколенка, Росії знадобилося менше ніж доба, аби порушити домовленості угоди щодо "зернового коридору". Ранковий удар по порту Одеси був плювком голови Кремля Володимира Путіна в обличчя ООН й Туреччини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса