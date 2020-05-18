За час анексії Крим вимушено покинули близько 50 тисяч осіб, - Офіс генпрокурора

Кримський півострів за час окупації Російською Федерацією з 2014 року вимушено покинули майже 48 тисяч осіб. У той же час РФ активно здійснює колонізацію півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

За словами заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова, починаючи з 2014 року на півострові знову відновилися переслідування кримськотатарського народу за релігійними переконаннями, а також у зв'язку з незгодою з окупацією.

"Нестерпні умови проживання, численні незаконні обшуки, затримання, позбавлення волі обумовлюють корінний народ півострова залишати Крим. Більше 48 тисяч громадян були змушені покинути окуповану територію Криму і переміститися на підконтрольну територію уряду України. У той же час, РФ здійснює активну колонізацію території півострова. За час окупації країна-агресор прямо або побічно перемістила зі своєї території майже 73 тисячі своїх громадян на окуповану територію", - зазначив Мамедов.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, такі дії Росії містять ознаки порушень статті 49 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, відповідно до якої забороняється здійснювати примусове індивідуальне чи масове переселення або депортацію осіб з окупованої території на територію окупаційної держави.

Також в ОГП відзначили, що протягом 18-20 травня 1944 року з території Криму насильно депортували 250 тисяч осіб, з них 193 865 представників кримськотатарського народу. Згідно з висновком експертизи Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України, насильницьке переміщення і умови в спецпоселеннях з 1944 - 1956 років призвели до загибелі близько 50 000 чоловік. Непрямі демографічні втрати становлять 80,3% всього народу.

Нагадаємо, 18 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Раніше РБК-Україна писало, що Європейський союз закликав Росію припинити порушення прав людини в аннексированном Криму.

Також повідомлялося, що США не визнають незаконну анексію Криму Росією. Американські санкції будуть залишатися до тих пір, поки Росія не поверне півострів під контроль України.