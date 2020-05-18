ЄС закликав Росію припинити порушення прав людини в Криму

Фото: дівчина з кримськотатарською прапором (РБК-Україна)

Євросоюз не визнає анексію півострова Росією

Європейський союз закликав Росію припинити порушення прав людини у аннексированном Криму. При цьому Євросоюз не визнає незаконну анексію півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представництво ЄС в Україні Twitter.

"Сьогодні ми згадуємо про радянської депортації кримських татар зі своєї батьківщини. Ми пам'ятаємо всіх, хто постраждав. ЄС закликає Росію припинити порушення прав людини в Криму. ЄС не визнає незаконною анексії півострова Росією. Крим - це Україна", - йдеться в повідомленні.

нагадаємо, 18 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністри закордонних справ України, Естонії, Грузії, Латвії, Литви і Польщі опублікували спільну заяву до 76-ї річниці депортації кримськотатарського народу. У ньому говориться, що трагедія кримськотатарського народу повторилася в 2014 році.

Також повідомлялося, що для повернення Криму українська сторона запропонує окрему платформу з участю міжнародних партнерів. При цьому в Кабміні зазначили, що питання Криму і Донбасу для України в однаковому пріоритеті.

Автор: Игорь Литвиненко