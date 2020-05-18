За время аннексии Крым вынуждено покинули около 50 тысяч человек, - Офис генпрокурора

Крымский полуостров за время оккупации Российской Федерацией с 2014 года вынуждено покинули почти 48 тысяч человек. В то же время РФ активно осуществляет колонизацию полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По словам заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова, начиная с 2014 года на полуострове вновь возобновились преследования крымскотатарского народа по религиозным убеждениям, а также в связи с несогласием с оккупацией.

"Невыносимые условия проживания, многочисленные незаконные обыски, задержания, лишения свободы обусловливают коренной народ полуострова оставлять Крым. Более 48 тысяч граждан были вынуждены покинуть оккупированную территорию Крыма и переместиться на подконтрольную правительству Украины территорию. В то же время, РФ осуществляет активную колонизацию территории полуострова. За время оккупации страна-агрессор прямо или косвенно переместила со своей территории почти 73 тысячи своих граждан на оккупированную территорию", - отметил Мамедов.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, такие действия России содержат признаки нарушений статьи 49 Конвенции о защите гражданского населения во время войны в 1949 году, в соответствии с которой запрещается осуществлять принудительное индивидуальное или массовое переселение или депортацию лиц с оккупированной территории на территорию оккупационной государства.

Также в ОГП отметили, что в течение 18-20 мая 1944 года с территории Крыма насильственно депортировали 250 тысяч человек, из них 193 865 представителей крымскотатарского народа. Согласно заключению экспертизы Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины, насильственное перемещение и условия в спецпоселениях с 1944 - 1956 годов привели к гибели около 50 000 человек. Косвенные демографические потери составляют 80,3% всего народа.

Напомним, 18 мая в Украине отмечается День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Ранее РБК-Украина писало, что Европейский союз призвал Россию прекратить нарушения прав человека в аннексированном Крыму.

Также сообщалось, что США не признают незаконную аннексию Крыма Россией. Американские санкции будут оставаться до тех пор, пока Россия не вернет полуостров под контроль Украины.