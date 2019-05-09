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Під час акцій 9 травня зареєстрували 2 справи за "хуліганство"

Новини » Суспільство    09.05.2019 - 16:46
Під час акцій 9 травня зареєстрували 2 справи за "хуліганство"
Фото: Ярослав Тракало (facebook.com/Iaroslav Trakalo)

Обидва випадки зареєстровані в Дніпропетровській області

Під час масових заходів в Україні 9 травня зареєстровано дві справи за статтею "хуліганство". Про це повідомив речник Національної поліції України Ярослав Тракало, передає кореспондент РБК-Україна.

"Що стосується інших правопорушень, пов’язаних з масовими заходами, то маємо 2 ЄРДР за частиною 2 статті 296 ККУ  - хуліганство, вчинене групою осіб. Ще одне провадження зареєстровано за статтею 263 ККУ "незаконне поводження зі зброєю" в Одесі, де на Алеї Слави під час заходів затримано чоловіка, який намагався пройти у натовп людей з кастетом", - повідомив речник 

Речник додав, що перше провадження за статтею "хуліганство" було зареєстровано вранці близько села Новоселівка. 

"На автодорозі "Кривий ріг – Дніпро" близько 10 осіб закидали камінням два автобуси. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав", -  розповів Тракало і зазначив, що ці автобуси рухалися в напрямку Дніпра. 

Друге провадження за статтею "хуліганство" правоохоронці зареєстрували у Дніпрі, де невідомі кинули чернову фарбу під час руху колони людей.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у масових акціях 9 травня взяли участь майже 700 тис. осіб. За словами прес-секретаря Національної поліції України Ярослава Тракало, масштабні акції в День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні пройшли в Києві, Одесі, Дніпрі і Запоріжжі.

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